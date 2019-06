Fujitsu è l’International Partner of the Year di NetApp

A Fujistu è stato assegnato il NetApp EMEA Partner Excellence Award come “International Partner of the Year”

Fujitsu ha ricevuto l’EMEA Partner Excellence Award per la categoria “International Partner of the Year”, assegnato da NetApp come riconoscimento per il livello di prestazioni, la capacità innovativa e la volontà di fornire ai clienti una elevata qualità del servizio.

Fujitsu è uno dei più grandi rivenditori NetApp su base globale. Le due società lavorano insieme da 20 anni condividendo l’obiettivo di fornire a migliaia di clienti le fondamenta sicure che occorrono per poter sfruttare i dati, continuando a innovare e adattarsi a uno scenario tecnologico in rapida evoluzione.

Aziende di ogni settore hanno in corso iniziative di trasformazione digitale supportate da nuovi processi digitali destinati a ottimizzarne le operazioni di business: a questo scopo è essenziale riuscire a mettere a frutto i dati ed estrarne il massimo valore possibile. Questa tendenza si riflette nella decisione di NetApp di assegnare il premio a Fujitsu a riprova di una partnership focalizzata sulla valorizzazione e sulla gestione dei dati all’interno di scenari tecnologici complessi.

Il portafoglio di soluzioni congiunte per data center comprende infrastrutture multi-cloud e per cloud ibridi che combinano le soluzioni ONTAP e la strategia Data Fabric di NetApp con l’efficienza dei potenti server PRIMERGY e dei sistemi integrati PRIMEFLEX di Fujitsu completati dai sistemi storage ad alti livelli di prestazioni e disponibilità ETERNUS.