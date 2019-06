Il 19 giugno arriva in Italia lo smartphone Xiaomi Mi9T

L’ultimo smartphone di punta della famiglia Mi 9 avrà una promo lancio di 299,9 euro per le prime 24 ore su mi.com e Amazon.it

È atteso il prossimo 19 giugno lo sbarco in Italia del nuovo Mi 9T, smartphone di punta della popolare famiglia Mi 9 di Xiaomi che, per le prime 24 ore dal lancio sarà acquistabile (nella versione da 6GB + 64GB) su mi.com e Amazon.it al prezzo promo di 299,9 euro.

Dotato di piattaforma mobile Qualcomm SnapdragonTM 730, un display full screen da 6,39 pollici, una pop up selfie camera da 20MP e una tripla fotocamera posteriore con AI da 48MP, l’ultimo nato verrà poi commercializzato a partire da 329,9 euro.

Un prezzo molto concorrenziale, se si considera che il Mi 9T è equipaggiato con la migliore piattaforma mobile Qualcomm della categoria ed è abilitato da un processore KryoTM 470 octa-core realizzato con un processo produttivo a 8nm per un’estrema efficienza energetica, insieme all’AI Engine di quarta generazione per fornire elevate prestazioni di Intelligenza Artificiale.

Lo smartphone dispone anche del nuovo Game Turbo 2.0 per un’esperienza di gioco d’avanguardia, ottenuta ottimizzando la risposta del dispositivo al tocco, il display, la qualità del suono, la rete e le chiamate durante le sessioni di gioco.

Dotato di uno schermo AMOLED da 6,39 pollici, senza notch, il display di Mi 9T supporta la modalità Lettura e Luce solare 2.0, l’ottimizzazione della scala di grigi a bassa luminosità e la tecnologia di protezione degli occhi su 256 livelli, offrendo un’esperienza visiva incredibilmente coinvolgente. Inoltre, ha ricevuto la certificazione Low Blue Light da parte dell’Istituto tedesco VDE Testing and Certification. Grazie all’elegante pop up selfie camera, Mi 9T è in grado di offrire un display full screen.

Mi 9T utilizza una tecnologia nano-olografica per ottenere un design unico in vetro ricurvo che richiama una fiamma sui quattro lati della scocca posteriore. La combinazione di vetro 3D e cornici estremamente sottili conferisce allo smartphone un incredibile comfort nell’impugnatura.

Il dispositivo è dotato di un sensore ottico delle impronte digitali su schermo di settima generazione in grado di sbloccarlo all’istante. Inoltre, la doppia ottimizzazione dell’hardware e del software migliora significativamente la percentuale di riconoscimento delle impronte digitali e la sua velocità.

Infine, oltre alla fotocamera principale da 48MP, Mi 9T dispone anche di un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP con angolo di campo di 124,8 gradi e un teleobiettivo da 8MP. Le opzioni offerte dalla combinazione di questi tre obiettivi possono coprire la maggior parte delle esigenze, offrendo un’esperienza fotografica simile a quella di una reflex.

Dotato di batteria ad alta capacità pari a 4000mAh, una modalità di risparmio energetico AI per regolare automaticamente la luminosità dello schermo e per attivare la modalità sleep durante la notte, Mi 9T è in grado di durare per un giorno di utilizzo intensivo. Mi 9T supporta inoltre la ricarica veloce a 18W.

Grazie alla multifunzione NFC, con Mi 9T è possibile effettuare le transazioni dei pagamenti con una velocità maggiore del 30%. Offre anche un’eccellente qualità audio, con altoparlanti da 1217SLS e Smart PA, oltre a un altoparlante da 0,9cc di grandi dimensioni per una riproduzione potente. Il dispositivo dispone di un jack da 3,5 mm per cuffie e ha ricevuto la certificazione Hi-Res Audio.

Riflettori puntati anche sui nuovi prodotti Ecosystem

Tra i prodotti annunciati ci sono molteplici dispositivi Ecosystem connessi alla piattaforma IoT, tra cui Mi Smart Band 4, la nuova generazione di smart wearable più venduti di Xiaomi; Mi Electric Scooter Pro, l’amatissimo monopattino elettrico; e Mi True Wireless Earphones.

Nello specifico, Mi Smart Band 4 (disponibile a partire dal 26 giugno su mi.com, Mi Store, Amazon.it e da Unieuro a partire da 34,99) è dotata di un nuovissimo display AMOLED full color, che consente agli utenti di visualizzare in un colpo d’occhio statistiche di fitness, messaggi e notifiche con un tocco di colore. Anche con un display a colori, Mi Smart Band 4 integra una batteria da 135 mAh ed è in grado di assicurare una durata fino a 20 giorni con una singola carica. Oltre alle funzioni di monitoraggio della salute e delle attività come le generazioni precedenti, Mi Smart Band 4 ora dispone di una modalità di tracking per il nuoto in grado di monitorare distanza, tempo, bracciate, SWOLF (unità di misura dell’efficienza della nuotata) e altro ancora.

Di suo, Mi Electric Scooter Pro (disponibile a 499 euro dal 18 giugno presso i Mi Store autorizzati, dall’8 luglio in esclusiva nei punti vendita Unieuro e dal 25 luglio presso tutte le principali catene distributive) è dotato di una batteria ad alta capacità che offre fino a 45 km di autonomia con una sola carica, supera salite con una pendenza fino a 12°, ha una velocità massima di 25 km/h e un nuovo display LED integrato multifunzione per il monitoraggio della corsa. Mi Electric Scooter Pro ha lo stesso design minimalista e premiato del Mi Electric Scooter; il suo design pieghevole e portatile lo rende una soluzione perfetta per miglio distanze ridotte e può essere riposto facilmente dopo l’uso. Presenta gli stessi comandi intuitivi, doppio sistema di frenata e una serie di funzioni di sicurezza della batteria.

A loro volta, Mi True Wireless Earphones, progettate per le persone in movimento, sono caratterizzate da un design senza fili. Grazie a un audio ottimizzato e una riproduzione musicale di alta qualità, offre fino a un totale di 10 ore di riproduzione musicale continua. Mi True Wireless Earphones offrono un facile collegamento e una connessione stabile: si collegano automaticamente al dispositivo associato quando si apre la custodia, offrendo ogni volta una connessione rapida e continua. La riproduzione musicale si arresta automaticamente quando uno degli auricolari viene rimosso dall’orecchio e può anche funzionare in modo indipendente per rispondere alle chiamate telefoniche. I controlli touch intuitivi permettono di riprodurre o mettere in pausa la musica, di rispondere o terminare le chiamate o di attivare gli assistenti vocali con un semplice tocco o doppio tocco.

True Wiress Earphones sono pronte per la vendita a partire dal 13 giugno su mi.com, nei Mi Store e nei punti vendita MediaWorld a 79,99 euro. A partire dal 1 luglio saranno invece disponibili presso tutte le principali catene di distribuzione.