A CineEurope 2019 gli esperti di NEC presenteranno nuove tecnologie e case study

NEC Display Solutions Europe sarà presente a CineEurope a Barcellona dal 17 al 20 giugno per presentare le ultime tecnologie per il cinema ed i case study che stanno facendo riscoprire la magia del grande schermo.

L’industria del cinema in Europa ha conosciuto una violenta contrazione dei guadagni con una diminuzione degli introiti del 3,3 % nel 2018 (più di 230 milioni di euro in meno rispetto al 2017) a causa della concorrenza derivante dall’offerta dei media on-demand e streaming.

Il cinema sta però tornando alla ribalta con investimenti nelle nuove tecnologie che sono mirate a creare un’esperienza straordinaria, non solo nella sala di proiezione ma in tutti i vari ambienti al suo interno.

NEC dimostrerà come la sua tecnologia sta aiutando questa rinascita anche grazie al nuovo proiettore modulare NC2402ML projector – il primo modello per cinema che integra una sorgente di luce laser modulare con un corpo di proiezione. Un apparecchio in grado di offrire una qualità di immagini laser nitidissime e che utilizza un approccio modulare che consente alle sale cinematografiche di collegare il modulo luce appropriato sulla base della luminosità richiesta.

Il nuovo proiettore NC2402ML offre anche interessanti possibilità di finanziamento chiamate “La luce come Servizio” grazie alle quali è possibile prendere l’apparecchio in leasing per ridurre i costi capex con la garanzia di una costante capacità luminosa. Nella remota evenienza che si verifichi un guasto, un malfunzionamento od una riduzione della luminosità, è prevista la sostituzione immediata della sorgente della luce laser.

Nella Suite C, gli esperti di NEC saranno a disposizione per spiegare come i gestori dei cinema si stiano reinventando per attrare nuove generazioni di avventori. Oltre ad esporre gli ultimi proiettori per cinema laser RB, NEC dimostrarà come il cinema possa creare un’esperienza immersiva e coinvolgente con display touch screen montati a parete o su piano, pareti video wall di grande impatto e digital signage con LED Direct View.