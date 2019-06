Con Arlo Go la sicurezza viene in vacanza con te

Arlo Go è la telecamera di sicurezza 100% wireless, pratica, comoda e semplice da utilizzare anche nelle località più remote

Gli italiani sono pronti per le vacanze estive, si stima che saranno 9 italiani su 10 a viaggiare tra giugno e settembre 2019. Le mete sono disparate e, che si vada all’estero o si scelga di rimanere in Italia, sono molte le cose a cui bisogna pensare quando ci si prepara a partire. Una delle preoccupazioni principali è la sicurezza dei propri cari ma anche dei propri bagagli.

Arlo, brand specializzato in telecamere connesse, fornisce una soluzione smart al problema, con la telecamera Arlo Go.

Arlo Go è la telecamera di sicurezza 100% wireless, pratica, comoda e semplice da utilizzare anche nelle località più remote. Portarla con sé in vacanza significa potersi godere in tranquillità le ferie, sapendo di avere un “custode” sempre connesso.

Arlo Go funziona con la rete telefonica mobile (3G e 4G LTE), quindi è sufficiente acquistare una SIM con traffico dati per iniziare a usarla. La telecamera può essere posizionata ovunque, senza la necessità di un collegamento Wi-Fi.

Monitorare la casa vacanze anche dalla spiaggia sarà possibile, tramite l’app dedicata è sempre possibile visionare il luogo sorvegliato con video live e on demand. Inoltre, Arlo Go, dotata di un sistema innovativo a infrarossi, avvisa l’utente in tempo reale se rileva qualsiasi oggetto nel proprio campo visivo.

Come tutti i dispositivi del brand, è semplice da configurare e permette di avere 7 giorni di registrazioni gratuite su cloud, facilmente visionabili tramite app.