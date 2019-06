3 anni di aggiornamenti mensili di sicurezza con motorola one vision

Annunciato il mese scorso, il nuovo smartphone promette agli utenti accesso a tutto ciò di cui hanno bisogno, quando serve

Disponibile in Italia dallo scorso 3 giugno, lo smartphone motorola one vision lanciato il mese scorso da Motorola combina l’affidabilità di un hardware robusto con l’eredità di un brand che è stato innovatore e pioniere nei suoi 90 anni di storia.

Il tutto con la sicurezza garantita di Android One, che permette l’accesso a due importanti aggiornamenti del sistema operativo Android, aggiornamenti della sicurezza per tre anni, l’Assistente Google integrato, Google Play Protect e nessuna app di terze parti preinstallata.

La versione più sicura di Android in uso

In un momento in cui i dati personali sono estremamente preziosi e costantemente sotto attacco, grazie alla collaborazione con Google, motorola one vision supera i requisiti software e fornisce aggiornamenti mensili della sicurezza per tre anni, proteggendoti dalle vulnerabilità del software, tutto con la massima semplicità di navigazione grazie alla semplice interfaccia di Android 9 Pie.

Oltre a questo, Android One consente anche agli utenti di accedere a nuove funzionalità con ogni aggiornamento, il che significa che indipendentemente dal numero di dispositivi avviati, con motorola one vision, questo dispositivo avrà sempre le funzionalità più recenti.

Infine, motorola one vision offre agli utenti utili innovazioni Android, come l’Assistente Google e funzionalità responsabili, come il Digital Wellbeing che aiuta gli utenti a concentrarsi su ciò che conta di più, fornendo modi per disconnettersi quando necessario per evitare distrazioni quotidiane.

Il tutto acquistabile su Amazon.it al prezzo di 299,99 euro.