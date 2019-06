I rivenditori possono diventare MSP? Netgear propone il White Paper dal titolo “Tecnologia di rete innovativa per i reseller e i suoi clienti” per esplorare tutte le opportunità

Con un mercato sempre più competitivo e la richiesta di una crescente professionalità la nuova sfida per i rivenditori è quella di trasformarsi in Managed Service Provider (MSP) per essere più vicini ai clienti e soddisfare in modo puntuale e personalizzato le loro esigenze mediante l’erogazione di servizi.

Le opportunità sono importanti nell’ambito della connettività (leggi il White Paper gratuito) dal momento che le aziende necessitano di infrastrutture di rete sempre più performanti, sicure e flessibili. Un settore però complesso che Netgear ha cercato di rendere più accessibile con il lancio della piattaforma Insight Pro, nativamente ingegnerizzata per creare e gestire agevolmente le funzionalità necessarie alle reti di piccole e medie realtà.

Insight Pro supporta i rivenditori nella loro transizione ad MSP perchè attraverso questa piattaforma, correlata alla gestione/creazione di dispositivi di rete come switch e AP cloud-based i rivenditori possono progettare, configurare, installare, far evolvere e manutere una rete wireless professionale, trasformando così il loro ruolo.

I nuovi MSP sono chiamati a mettere in campo un approccio più consulenziale, che da un lato consente una fidelizzazione del cliente e dall’altra anche maggiori marginalità.

