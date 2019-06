L’azienda di Cernobbio (Como) ha scelto Ricoh come partner per crescere nel lungo termine e per offrire ai propri clienti servizi all’insegna della personalizzazione



Nata nel 1989 come studio di grafica pubblicitaria e fotolito, Still Grafix ha ampliato nel tempo le attività e oggi si pone come un’azienda in grado di fornire servizi di comunicazione a 360°: dalla progettazione grafica di loghi, siti internet e materiali pubblicitari alla produzione digitale e offset di un’ampia gamma di articoli tra cui depliant, biglietti da visita, locandine, menù, cataloghi e manifesti, packaging, copertine di libri e cd, stampando su moltissime tipologie di supporti per rese grafiche di alta qualità.

Tra i principali clienti di Still Grafix vi sono aziende private, in particolare nel campo della moda, ristoranti, agenzie pubblicitarie e assicurazioni.

Stefano Dotti, titolare dell’azienda, commenta: “Ci poniamo come un punto di riferimento nell’intera area di Como, ma abbiamo molti clienti di altre zone, tra cui Milano, che si affidano a noi per le nostre competenze e la nostra esperienza.

Per offrire servizi di qualità siamo molto attenti all’evoluzione tecnologica e Ricoh è un partner che ci aiuta a stare al passo con i trend del settore e le nuove esigenze delle aziende.

Prima avevamo un altro fornitore, ma quei sistemi di stampa non riuscivano a soddisfare le nostre esigenze per cui nel 2009 abbiamo scelto prima Ricoh Pro C900 e successivamente Ricoh Pro C901”.

Applicazioni a valore aggiunto su tutti i fronti

Un ulteriore salto tecnologico è stato compiuto con l’adozione di Ricoh Pro C7200X, soluzione a foglio dotata della quinta stazione colore per la stampa di colori speciali come ad esempio il bianco e il trasparente. “Si tratta di un sistema dalle grandi potenzialità” spiega Sandro Letchumanan, responsabile web. “Utilizziamo Ricoh Pro C7200X per la produzione di materiale commerciale. Ora stiamo studiando tutte le applicazioni a valore aggiunto che, grazie ai colori speciali e alla personalizzazione, possiamo sviluppare e proporre ai nostri clienti per migliorare l’impatto visivo e la creatività della comunicazione promozionale”.

Per quanto riguarda il grande formato, Still Grafix ha scelto la soluzione latex Ricoh Pro L4160 che le ha consentito di ampliare l’offerta all’ambito della comunicazione visiva. È apprezzata in particolar modo la qualità degli inchiostri AR che, essendo ecosostenibili ed inodore, sono ideali per applicazioni per interni.

Tecnologie alla moda

Il parco macchine dell’azienda di Cernobbio è in continua evoluzione per offrire flessibilità ai clienti e ampliare l’offerta. Alle tecnologie già presenti è stata recentemente integrata la soluzione Ricoh Ri 3000 per la stampa su capi d’abbigliamento.

Ricoh Ri 3000 è utilizzata per la stampa di immagini, scritte e loghi su polo e t-shirt, ma anche su borse.

“I tempi di consegna per questa tipologia di prodotti – precisa Stefano Dotti – sono davvero molto stretti e questo sistema di stampa ci permette di rispondere prontamente alle richieste”.

“Si tratta di un settore molto dinamico e in grande espansione”, commenta Sandro Letchumanan. “Stiamo anche pensando di creare linee grafiche per magliette da veicolare anche mediante e-commerce. Il commercio elettronico è un’altra frontiera che vorremmo esplorare, magari creando offerte e prodotti verticali per crearci uno spazio in questo mercato”.

Stefano Dotti conclude: “Ci affidiamo a Ricoh per le tecnologie performanti, ma anche per la qualità del supporto e dell’assistenza tecnica e per la sua capacità di individuare le soluzioni più adatte ad agevolare una crescita nel lungo termine. Possiamo così concentrarci sui nostri obiettivi di business e sulle esigenze dei nostri clienti”.