È arrivata CorelDRAW Technical Suite 2019

L’ultima suite offre precisione e controllo per l’illustrazione tecnica

Disegno isometrico ottimizzato, maggiore controllo sui documenti, flusso di lavoro degli stili migliorato e prestazioni potenziate per velocizzare la produttività. È quanto messo sul piatto dell’offerta da CorelDRAW Technical Suite 2019, l’ultima versione della suite completa per la grafica progettata per ottimizzare i flussi di lavoro di illustrazione e disegno tecnico disponibile in inglese, francese, tedesco e giapponese.

Come riferito in una nota ufficiale da Klaus Vossen, Sr. Product Manager, CorelDRAW: «Sapendo che la produttività è fondamentale, CorelDRAW Technical Suite 2019 è incentrato sull’accelerare l’intero flusso di lavoro di illustrazione tecnica. Dall’aprire file di origine 2D e 3D, foto e documenti al pubblicare comunicazioni tecniche di pressoché qualsiasi tipo, questa suite completa consente di lavorare più velocemente con precisione e controllo».

Nello specifico, l’ultima nata propone un’interfaccia ottimizzata e prestazioni potenziate per velocizzare la creazione di contenuti di comunicazione tecnica, mentre i nuovi strumenti rendono la creazione di progetti ancor più precisa, grazie a ottimizzazioni di didascalie, quote, disegno assonometrico e altro ancora.

Ideale per gli utenti che operano nei settori dell’ingegneria, dell’architettura e della manifattura, CorelDRAW Technical Suite 2019 gestisce la creazione di documentazione tecnica con precisione e sicurezza.

Maggiore precisione e controllo nei documenti

La nuova finestra mobile Oggetti offre maggiore controllo sulla gestione degli oggetti, dei livelli e delle pagine. Quando crei icone e dashboard per l’interfaccia utente o lavori con disegni in formato pixel, gli strumenti per il flusso di lavoro pixel migliorati assicurano alle immagini contorni nitidi esportando per il web o altri supporti digitali.

Un flusso di lavoro Stili ottimizzato

Assicurati uno stile visivo coerente in tutte le pubblicazioni tecniche in meno tempo con i miglioramenti del flusso di lavoro Stili. Trai vantaggio dalla capacità di applicare Gruppi di stili esistenti e da nuovi Gruppi di stili precaricati che seguono gli standard di illustrazione tecnica S1000D.

Nuovo CorelDRAW.app, per lavorare in modo più efficiente

Trai vantaggio da un’interfaccia più semplice da esplorare con la nuova finestra mobile Trova e Sostituisci e nuove scorciatoie da tastiera per gli strumenti più usati. L’area di lavoro di illustrazione tecnica aggiornata raggruppa funzionalità comuni e la scheda Progetto della finestra mobile è più intuitiva. I miglioramenti delle prestazioni ottimizzano il tempo di avvio e di caricamento dei documenti, il rendering della grafica, la gestione del testo e altro ancora. Inoltre, entrando nel nuovo CorelDRAW.app tramite il browser puoi accedere ai file .CDR e .DES da pressoché qualsiasi dispositivo e creare nuovi disegni e illustrazioni vettoriali ovunque.

Riutilizzo dei disegni 3D ottimizzato con XVL Studio Corel Edition

Gli illustratori tecnici che usano i progetti 3D da qualsiasi fonte esistente possono beneficiare dei numerosi aggiornamenti apportati a XVL Studio Corel Edition integrato. Lo strumento trova rapidamente parti simili con gli stessi attributi ed evidenzia le parti selezionandole; inoltre, imposta il colore separatamente per le linee profilo e le facce di riempimento delle sezioni trasversali. Beneficia di ulteriori ottimizzazioni alle note, ai risultati di illustrazione e altro ancora.

Per offrire libertà di scelta e flessibilità, CorelDRAW Technical Suite 2019 è disponibile come sottoscrizione e licenza perpetua.

Licenza su sottoscrizione: un basso costo annuale, con la possibilità di annullare la sottoscrizione quando le proprie esigenze in materia di software cambiano. Si ottiene accesso all’ultima versione per tutta la durata della sottoscrizione.