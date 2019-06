Rittal è in tour fino a sabato 29 giugno

In occasione dello Show Van 2019, l’azienda sta attraversando l’Italia con una selezione esemplificativa delle sue tecnologie

È partito lo scorso 17 giugno dalla nuova sede Rittal ed Eplan di Pioltello, inaugurata ufficialmente un mese fa, lo Show Van 2019 pensato dalla multinazionale tedesca per portare sul territorio italiano il meglio delle sue soluzioni.

Strutturato per ospitare una selezione esemplificativa di tutto il valore e l’innovazione tecnologica proposta da Rittal, il veicolo permetterà di presentare ai visitatori l’intera Value Chain del Gruppo Friedhelm Loh.

Sono, infatti, in tour soluzioni dedicate all’alloggiamento di sistemi di comando e alla distribuzione di corrente, le nuove cassette AX e KX e – grande novità di quest’anno –, un corner dedicato ai software Eplan.

Tra i principali prodotti in esposizione, per l’appunto:

AX, KX: cassette e contenitori di piccole dimensioni, progettati per l’industria 4.0, che semplificano e velocizzano la progettazione e offrono grande flessibilità quando si tratta di installare i componenti interni.

The System: piattaforma di sistema per la distribuzione di corrente, la climatizzazione e le infrastrutture IT, supportate da una vasta gamma di soluzioni software e service qualificato in tutto il mondo.

VX25: armadi di grandi dimensioni, per allestimenti con porte parziali e segregazione interna modulare. Inoltre, all’interno del van è presente un’area dedicata allo zoccolo di VX25 che offre tutti i vantaggi delle versioni precedenti in un’unica soluzione, completamente progettata per garantire massima resistenza e facilità di assemblaggio.

Corner Eplan: all’armadio fisico si affianca l’area con demo software. La piattaforma Eplan permette la creazione di un “gemello digitale”, per garantire flessibilità di configurazione, produzione e montaggio.

Per maggiori informazioni sulle tappe e per prenotare la propria visita, contattare via mail l’indirizzo mkg@rittal.it oppure telefonicamente il numero: 02.95930251.