UC: l’hospitality dice sì ad Avaya

Le soluzioni Avaya IX per l’hospitality consentono ai principali brand del settore di offrire opzioni di servizio unico, digitale e personalizzato per gli ospiti

I principali operatori del settore turistico stanno implementando modalità innovative per migliorare le esperienze dei propri ospiti e del proprio personale grazie al supporto delle soluzioni di Unified Communications e di Contact Center di Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione per il settore alberghiero.

Secondo IDG, il 62% delle aziende ritiene che il successo della trasformazione digitale passi attraverso l’eccellenza dell’esperienza cliente, come misurato dai punteggi che valutano la soddisfazione del cliente. Le organizzazioni che perseguono la trasformazione digitale devono affrontare la sfida di rinnovare la propria infrastruttura per soddisfare le esigenze dei clienti, riducendo al contempo i costi e aumentando l’efficienza. Questo è ancora più importante nel mondo dell’ospitalità, dove la soddisfazione dei

clienti/ospiti è di primaria importanza, estremamente personale e subito evidente.

“In qualità di brand globale nel settore hospitality, caratterizzato da alti tassi di crescita e noto per l’esperienza di alto livello offerta da 5.000 resort e hotel in tutto il mondo, Accor seleziona attentamente i propri partner”, afferma Denis Collette, global call center IT manager, Accor. “Abbiamo collaborato con Avaya negli ultimi 20 anni e ci rivolgiamo ad Avaya per la nostra crescita che mira a migliorare il viaggio dei nostri ospiti. La soluzione Avaya IX Contact Center è solida, con una storia di comprovata affidabilità e supporto al cliente”.

Moxy Hotels, il nuovo marchio Marriott, si concentra sulla fornitura di esperienze inedite e innovative per gli ospiti, combinando design elegante e un servizio cliente sempre disponibile ad un prezzo accessibile. “Per garantire ai nostri ospiti l’esperienza di soggiorno più confortevole, sapevamo di aver bisogno di una soluzione affidabile e ricca di funzionalità a un prezzo competitivo”, ha dichiarato Lowell Beebe-Center, direttore operativo di Moxy Hotels. “Ad oggi, i partner Avaya e TAUTO sono stati estremamente reattivi e collaborativi, aiutandoci a realizzare le nostre esigenze di business attraverso le funzionalità e le soluzioni abilitate sulla piattaforma Avaya IX Workplace. L’approccio open delle API e l’integrazione estesa ai numerosi fornitori presenti nel mercato dell’hospitality ci hanno permesso di avere a disposizione una soluzione che possiamo espandere e migliorare in futuro man mano che aggiungiamo nuove esperienze per i nostri ospiti”.

“La connettività oggi è un aspetto critico per il settore alberghiero. È essenziale disporre di infrastrutture adeguate a fornire i servizi affidabili che i nostri ospiti richiedono”, chiarisce Joseph Fayad, direttore aziendale IT, TIME Hotels, un gruppo che include quattro brand di resort con sede negli Emirati Arabi Uniti. “Il ruolo dell’IT è quello di rendere il business più efficiente. Un sistema di comunicazione efficiente rende questo ruolo ancora più importante, rendendo il business sufficientemente dinamico da adattarsi alle future evoluzioni tecnologiche. Il nostro nuovo contact center Avaya e la nostra piattaforma di comunicazione unificata contribuiscono a rendere possibile per il gruppo l’automazione dei servizi chiave per gli ospiti, comprese le chiamate per la sveglia, i promemoria delle prenotazioni e le richieste di informazioni sui servizi alberghieri e sulle attrazioni locali, contribuendo inoltre a ridurre del 30% il nostro CapEx e OpEx”.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di utilizzare tecnologie all’avanguardia per offrire una migliore qualità dell’esperienza del cliente”, ha dichiarato Antonio Sainz, direttore dei sistemi, One & Only Palmilla, parte di una catena di undici hotel di lusso noti in tutto il mondo. “Abbiamo deciso di migliorare la nostra infrastruttura di comunicazione per dare nuove funzionalità ai nostri ospiti, sfruttando le comunicazioni unificate di Avaya IX Workplace. La soluzione integrata di Avaya per chiamate, riunioni, collaborazioni, mobilità e videoconferenze si è rivelata perfetta e ci permette di offrire un servizio più completo ai nostri ospiti, migliorando al contempo la nostra efficienza operativa. Siamo molto soddisfatti del modo in cui Avaya ci ha supportato e ci ha fornito le tecnologie per avere successo con i clienti, alla fine questo è l’obiettivo più importante per noi”.