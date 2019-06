IRIS: arriva in Italia la nuova gamma degli IRIScan Desk

I nuovi IRIScan Desk si traducono in digitalizzazione intelligente e polivalente al servizio dei professionisti

IRIS, azienda belga del gruppo Canon attiva nella gestione dell’informazione digitale e nella scansione in mobilità, presenta al mercato italiano la sua nuova gamma di scanner che comprende due nuovi prodotti: IRIScan Desk 5 e IRIScan Desk 5 Pro.

IRIScan Desk 5: design e ergonomia a servizio dei professionisti

IRIScan Desk 5 è perfetta per digitalizzare ogni tipo di documento: tessere, contratti, carte plastificate, fatture, ricevute, tessere. È inoltre pensata per scansionare cartine, riviste e libri o altri contenuti rilegati, senza doverli tagliare o rovinare, fino alla dimensione A4.

Basta attivare il riconoscimento automatico di cambio pagina e sarà lei che comprenderà quando la pagina nel suo spettro visivo è cambiata, attivandosi e catturando così la nuova immagine fino al prossimo cambio pagina, e così fino all’ultima pagina che si vuole digitalizzare. Le immagini vengono a questo punto convertite in PDF, PDF indicizzato e ePub, pronte per essere eventualmente editate.

È così possibile digitalizzare un intero libro tascabile, semplicemente ponendolo sotto la telecamera dell’IRIScan Desk 5 e girando le pagine. Il software riconoscerà come elementi estranei le dita, che verranno cancellate dall’immagine finale.

Inoltre, l’IRIScan Desk 5 può anche realizzare dei video, grazie alla sua funzione che permette di registrare ciò che avviene davanti alla sua videocamera ad alta risoluzione. Questa modalità di impiego è ideale per registrare i tutorial da postare sul web, o per proiettare in tempo reale alcune dimostrazioni nell’ambito dell’insegnamento sia in rete che all’interno di istituti scolastici o universitari.

IRIScan Desk 5 Pro, la risorsa tecnologica che unisce semplicità, performance e risparmio di tempo

Oltre alle capacità e performance della sorella minore, l’IRIScan Desk 5 Pro consente di gestire ed acquisire documenti di più grandi dimensioni (fino al formato A3) e trova grandi applicazioni presso gli studi di architettura e notarili, nel mondo alberghiero, scolastico e della sicurezza.

Anch’essa in grado di acquisire e digitalizzare tutto ciò che venga posto sotto il suo “spettro visivo”, come libri e riviste, l’IRIScan Desk 5 Pro, grazie alla soluzione IRISPowerscan in opzione, è in grado di scansionare anche i documenti ufficiali come passaporti e carte d’identità, rispondendo così alle esigenze del settore della ospitalità alberghiera di comunicare alle autorità competenti gli estremi dei propri ospiti. La soluzione OCR multilingue integrata consente, inoltre, di estrarre, gestire ed editare le informazioni acquisite con la scansione

Infine, l’IRIScan Desk 5 Pro riconosce anche i codici a barre da 1D a 2D e i QR code, esportando i risultati su file Excel o di testo.