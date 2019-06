HP al fianco dell’Istituto Ciechi di Milano

HP è sponsor tecnico la mostra “Fotografia astratta, al di là del visibile” inaugurata all’interno del Milano Photofestival 2019

HP è sponsor tecnico con Canon della mostra “Fotografia astratta, al di là del visibile” organizzata da Istituto Italiano di Fotografia e Notturno ONLUS e inaugurata lunedì scorso presso l’Istituto dei Ciechi di Milano in occasione della 14esima edizione di Milano Photofestival 2019.

In questo modo, HP riafferma il proprio impegno in tema di sostenibilità guardando a tre ambiti di riferimento: Pianeta. Persone. Comunità.

HP è, infatti, orgogliosa di essere accanto all’Istituto Ciechi di Milano per presentare l’esito di un inedito progetto dedicato alla fotografia per non vedenti e ipovedenti, nato per rispondere a una semplice domanda: si può vivere un’immagine percependone anche i profumi, toccandone le emozioni che essa trasmette e ascoltandone la melodia? HP ha voluto dare forma e vita a questo progetto stampando le fotografie che verranno esposte e diventeranno vere e proprie installazioni da vivere con tutti i sensi, attraverso fragranze, oggetti e suoni evocativi, diventando accessibili a vedenti e non vedenti.

Le foto realizzate, visibili fino al 6 luglio, sono state stampate grazie alla tecnologia HP Latex. Questa collaborazione si inserisce nell’ambito delle iniziative di HP per la collettività, in linea con l’impegno di Social Responsibility a favore delle comunità nelle quali l’azienda opera.