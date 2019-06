Il software di Honeywell gestisce le performance aziendali

Basato su cloud, Honeywell Forge ottimizza l’attività aziendale con data analytics di livello avanzato da un’unica schermata

Si chiama Honeywell Forge e sfrutta gli oltre 100 anni di competenza di Honeywell nella categoria per il controllo degli asset e dei processi l’ultimo nato in casa Honeywell.

Obiettivo: trasformare il modo di lavorare di proprietari e operatori di edifici, compagnie aeree, stabilimenti industriali e di altri asset e infrastrutture critici convertendo quantità massive di dati provenienti da apparecchiature, processi e persone in informazioni utili e intuitive che abilitano il monitoraggio delle operazioni aziendali da un unico schermo.

Sempre Honeywell Forge aiuta, poi, i clienti a ottimizzare l’efficienza, l’efficacia e la sicurezza del loro business tramite una proposta progettata per essere economicamente vantaggiosa e veloce da implementare.

Basata su analisi predittive per contribuire a identificare problemi di manutenzione prima che si verifichino, Honeywell Forge permette ai lavoratori di essere più produttivi, esperti e sicuri, riduce i costi e aumenta la produttività.

Sviluppato integrando le ultime protezioni in ambito cybersecurity

In particolare, già disponibile sul mercato, Honeywell Forge for Buildings è destinato a rivoluzionare la gestione del portafoglio di edifici, aiutando i proprietari e gli operatori a ridurre i costi operativi, a ottimizzare il consumo energetico e la gestione dello spazio all’interno dell’intero portafoglio di edifici, migliorando al contempo l’esperienza di chi lo occupa.

Attualmente molti proprietari di edifici possiedono in ogni struttura sistemi molteplici e sconnessi, che spesso non comunicano e non sono compatibili tra loro: questo comporta la necessità di una manutenzione manuale, oltre a dati intrappolati in sistemi proprietari, team e sistemi disconnessi, spazi sovrautilizzati o sottoutilizzati e un’esperienza mediocre per gli occupanti.

Una volta implementato, Honeywell Forge for Buildings intende aiutare a ridurre i costi operativi fino al 25% di un intero portfolio di edifici, fornendo visibilità, monitoraggio e controllo di tutti i sistemi e i processi dell’intero portfolio di strutture.

Ma Honeywell Forge può trasformare numerosi settori industriali

La famiglia di offerte di Honeywell Forge si è già espansa e continuerà a espandersi in vari settori:

Honeywell Forge for Industrials monitora le performance di processo e sfrutta i digital twins per aiutare a ottimizzare la produzione e aumentare la produttività;

Honeywell Forge for Airline fornisce insight e analytics per aiutare le compagnie aeree a controllare le proprie spese;

Honeywell Forge for Inspector Rounds digitalizza i lavoratori in mobilità e aiuta a migliorare l’efficienza, la produttività e la compliance;

Honeywell Forge Cybersecurity aiuta a proteggere le operazioni critiche dagli attacchi cyber in continua evoluzione.

Come riferito in una nota ufficiale da Que Dallara, Presidente e Chief Executive Officer di Honeywell Connected Enterprise: «Nelle grandi aziende in tutto il mondo manca una visibilità costante, dall’alto verso il basso, sulle performance delle operazioni e la maggior parte delle imprese non possiede l’abilità di incrementare business intelligence dalle diverse fonti di dati. I sistemi esistenti sono disconnessi tra loro e hanno limiti che rallentano la crescita e riducono i profitti. Honeywell Forge può fornire ai leader di aziende complesse la visibilità necessaria per trasformare le loro operazioni in modo veloce ed efficiente, a tutti i livelli e con minime interruzioni, consentendo agli utenti di focalizzare le risorse sull’innovazione e sul raggiungimento degli obiettivi».