Al via il “Grande Slam” di Exclusive Networks

Riparte il 4 luglio da Torino il tour delle eccellenze della security e dei casi di successo dei partner Fortinet

Il prossimo 4 luglio riparte da Torino il Grande Slam di Exclusive Networks, un progetto itinerante che comprende una serie di incontri studiati e realizzati per raccontare e mostrare, in maniera concreta, diretta, utile i casi dei migliori partner Fortinet che, grazie al supporto di Exclusive Networks, hanno sviluppato i progetti di security di maggior successo e valore sul territorio.

Grande Slam 2019

Grande Slam giunge quest’anno alla sua seconda edizione.

Durante ogni tappa, il format, pragmatico e volutamente interattivo, permetterà ai partner di condividere la propria esperienza legata in particolare ad una soluzione come Fortinet Security Fabric.

“Questo evento non è solo un momento di confronto tra player che giocano la stessa partita, ma è soprattutto un’opportunità per cogliere nuove idee che possono dare lo spunto decisivo per fare evolvere ulteriormente il proprio modello di business – spiegano da Exclusive Networks -. Un cambiamento che vede sempre più il partner intraprendere un percorso in direzione del valore aggiunto e, in particolare, in direzione della capacità di essere un interlocutore unico e affidabile per i propri clienti sempre più in cerca di soluzioni tecnologiche innovative, esperienze di utilizzo e servizi che siano in grado di mettere al sicuro l’ ambiente aziendale. Un ambiente che, tra cloud e rivoluzione digitale, perde i confini fisici e presenza complessità crescenti a livello di monitoraggio. Messa in sicurezza di utenti, dati, processi critici”.

Le tappe

La prima tappa del Grande Slam si svolgerà a Torino il prossimo 4 luglio. Seguiranno Roma, Padova e Bari. L’ultima tappa si svolgerà a Milano all’inizio del 2020.

Durante l’ultima tappa si terranno le premiazioni delle migliori performance dei partner Fortinet, per le categorie: Best Fortinet Renewall Rate Partner, Best Fortinet Growing Partner, Best Fortinet Security Fabric Project, Best Fortinet Silver Partner, Best Fortinet Authorized Partner e Best Fortinet Certified DLB Partner.