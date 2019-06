Il nuovo sito riunisce l’esperienza di progettazione congiunta della community DesignSpark con la facilità di acquisto di prodotti e tecnologie per gli ingegneri

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, lancia americas.rsdelivers.com, una nuova piattaforma digitale rivolta ai mercati chiave della progettazione di nuovi prodotti e tecnologie elettroniche a livello di scheda in tutta l’area delle Americhe.

Il lancio è un riconoscimento dell’importanza globale del mercato della progettazione negli Stati Uniti e in altri paesi dell’area americana, tra cui Canada e Messico. E’ per questo che molte aziende leader di settore e fornitori strategici hanno manifestato il loro sostegno a questa inziativa, che di fatto amplia la presenza di RS, offrendo maggior supporto alla progettazione per gli ingegneri.

Maggiore visibilità per DesignSpark

Grazie a questa strategia anche la piattaforma DesignSpark avrà una maggiore visibilità in una regione in cui attualmente risiede una percentuale significativa e crescente di membri. DesignSpark è la community di ingegneri creata da RS che offre un archivio di risorse per aiutare i project designer con i loro progetti e le loro aspirazioni progettuali.

Le risorse chiave disponibili tramite DesignSpark includono una serie di strumenti di progettazione gratuiti per il layout di PCB, la modellazione 3D e il CAD elettrico, oltre a un’ampia Product Data Library (PDL) e una vasta libreria di modelli di componenti.

Un aiuto per progettisti e buyers

Il lancio aiuterà inoltre la futura generazione di progettisti elettronci e buyers, fornendo un facile accesso agli strumenti gratuiti e alle informazioni disponibili in DesignSpark, nonché una rapida disponibilità di tutti i più recenti prodotti elettronici a livello di scheda presentati attraverso la community, come ad esempio i nuovi starter kit per microcontrollori e un’ampia gamma di componenti per lo sviluppo di applicazioni di connettività IoT.

È importante sottolineare che una vasta gamma di prodotti è disponibile come kit già pronto per la progettazione, con confezioni di produzione completa a disposizione dei clienti che desiderano accelerare rapidamente lo sviluppo e la produzione di soluzioni elettroniche innovative.