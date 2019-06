Wi-Fi Cambium Networks per Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Nel Palazzo Sansedoni affacciato sulla celebre Piazza del Campo, una rinnovata infrastruttura di rete a opera di Sit Sistemi

Sit Sistemi, system integrator toscano impegnato nella progettazione, implementazione e manutenzione di sistemi ICT avanzati, ha curato il progetto di connettività Wi-Fi per Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Con sede a Palazzo Sansedoni, straordinario edificio storico affacciato sulla celebre Piazza del Campo, edificato agli inizi del XIII secolo, la fondazione bancaria italiana mira a promuovere e sostenere lo sviluppo sociale ed economico del territorio e della comunità.

Per Fondazione Monte dei Paschi di Siena la connettività Wi-Fi per gli uffici e gli ospiti era fornita da una infrastruttura ormai tecnicamente obsoleta e inadeguata agli standard di sicurezza richiesti da una rete al giorno d’oggi.

L’Ente si inoltre l’obiettivo di semplificare l’accesso alle risorse aziendali da parte dei dipendenti.

Da qui la scelta di rinnovare l’infrastruttura di rete rivolgendosi a Sit Sistemi che, nella fase iniziale del progetto, ha effettuato dei test per determinare il numero ideale di access point necessari al raggiungimento della copertura richiesta. L’installazione è stata poi pianificata in modo da non intralciare la normale operatività della Fondazione.

Cambium Networks la scelta vincente

La scelta di Sit Sistemi è caduta sulle soluzioni Wi-Fi di Cambium Networks, soprattutto in ragione dell’ottimo rapporto qualità-prezzo, della facilità e rapidità di installazione e della semplicità di utilizzo e gestione, grazie all’utilizzo del controller gratuito cnMaestro.

Sono stati quindi installati 18 access point modello cnPilot e410 in modo da coprire interamente le aree dedicate agli uffici ed i saloni di rappresentanza di Palazzo Sansedoni.

La rete viene utilizzata giornalmente da circa 30 dipendenti e occasionalmente dagli ospiti della Fondazione MPS, che possono arrivare anche a qualche centinaio di persone, garantendo navigazione internet, posta elettronica e social network.

L’utilizzo dei voucher ha inoltre consentito una semplificazione notevole della gestione dell’accesso alla rete da parte degli ospiti della Fondazione.

Come riferito in una nota ufficiale da Francesco Barbagli, referente IT della Fondazione Monte dei Paschi di Siena: «Abbiamo ottenuto un netto miglioramento della qualità del servizio rispetto alla rete precedente, con soddisfazione sia degli utenti interni sia, soprattutto, degli ospiti della Fondazione».

Visti i risultati, e tenuto conto della elevata scalabilità dell’implementazione, è previsto in futuro l’ampliamento della copertura Wi-Fi anche in aree attualmente non coperte.