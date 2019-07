Successo per i VoipDays 2019 spring-summer edition

Un bilancio e le nuove date del tour autunnale

Si sono appena conclusi i VoipDays 2019 edizione spring-summer, gli incontri di VoipVoice rivolti a tutta la community di System Integrator, Installatori e professionisti della telefonia VoIP, ai partner di VoipVoice e a chi voleva saperne di più sulla tecnologia VoIP.

Il Giro d’Italia in VoIP ha avuto una prima anticipazione in Sardegna, per poi proseguire in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Campania, Puglia, Umbria, Marche, Liguria e Piemonte durante i mesi di maggio e giugno 2019. Per un totale di nove giornate, con 190 iscritti e oltre 140 partecipanti.

Ogni VoipDay è stato un vero e proprio momento di confronto e soprattutto di incontro human-to-human, per avere un dialogo diretto con le realtà locali, per discutere insieme le opportunità di Business promosse dal VoIP e alle connettività performanti. Non sono mancati soprattutto Case History reali con relative premiazioni.

“I VoipDays sono stati un modo per ascoltare sul posto i nostri partner. Ogni giorno ci confrontiamo con decine di loro telefonicamente e tramite mail, ma durante questi incontri volevamo sapere di più. Cosa dicono i clienti? Apprezzano questa innovazione? Quali vantaggi riescono ad ottenere? Insomma, i clienti sono contenti?! – afferma Simone Terreni, Managing Director VoipVoice. “Siamo partiti perchè volevamo parlare del VoIP e dei vantaggi che questa tecnologia profondamente innovativa può apportare in termini di flessibilità, produttività, mobilità, eco-sostenibilità e risparmio economico. Inoltre, volevamo parlare di noi e della nostra realtà aziendale, ma alla fine abbiamo ascoltato loro, i nostri partner, che vivono quotidianamente i vantaggi del VoIP, attraverso i racconti dei loro clienti. Insomma – continua Simone Terreni – ogni evento è stato un’importante occasione di incontro-confronto!”

Ad inizio tour VoipVoice ha lanciato un Contest dedicato all’Innovazione Tecnologica apportata con il VoIP “Nel Segno di Leonardo: Come il VoIP ti ha cambiato la Vita – Premio Innovazione per il VoIP”: ad ogni incontro sono stati premiati i partner che hanno presentato i case history più interessanti e significativi.

L’iniziativa ha voluto lodare le aziende che si sono particolarmente distinte per aver proposto ai clienti soluzioni organizzative innovative caratterizzate dall’impiego della tecnologia VoIP VoipVoice, insieme agli strumenti di Unified Communication & Collaboration, e che abbiano permesso un cambiamento radicale dei processi e delle modalità lavorative all’interno dell’azienda cliente stessa.

I racconti sono stati una testimonianza dei vantaggi derivanti dal VoIP in termini di processo e snellimento del lavoro, l’efficientamento organizzativo, aziendale ed economico.

Terminata la prima sessione del 2019, i VoipDays continueranno in autunno con altri 8 incontri in tutta Italia. Ecco le date del secondo tour che si terrà a settembre, ottobre e novembre, quindi #SAVETHEDATE:

25/09 VOIPDAY LOMBARDIA

03/10 VOIPDAY VENETO

10/10 VOIPDAY EMILIA ROMAGNA

17/10 VOIPDAY LAZIO

21/11 VOIPDAY TOSCANA

28/11 VOIPDAY SICILIA

05/12 VOIPDAY CALABRIA/BASILICATA

11/12 VOIPDAY ABRUZZO/MOLISE