Impianti ad alta disponibilità e affidabilità dell’energia elettrica: un seminario a settembre

Appuntamento il 10 settembre a Caserta con un nuovo seminario CEI dal titolo “Soluzioni e metodi per la disponibilità degli impianti elettrici”

Progettare un impianto ad alta disponibilità significa valutare in modo appropriato la disponibilità e l’affidabilità dell’energia elettrica, in particolare in merito alle applicazioni più critiche come il settore medico, gli aeroporti o i data center. È importante classificare i carichi in funzione della loro sensibilità alla tensione di alimentazione e in relazione alle prescrizioni vigenti.

In merito a questi argomenti, il prossimo 10 settembre, a Caserta, si terrà il Seminario “Soluzioni e metodi per la disponibilità degli impianti elettrici”, realizzato dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano con il supporto di Socomec, società attiva nella distribuzione, controllo e qualità dell’alimentazione delle reti di energia a bassa tensione.

L’incontro di mezza giornata, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, si aprirà con l’analisi delle funzioni di protezione e di commutazione: verranno presentati vari casi pratici, coinvolgendo anche più trasformatori e gruppi elettrogeni, comparando soluzioni basate sull’uso tradizionale di interruttori magnetotermici e soluzioni con TSE. In seguito, si confronteranno le varie tecnologie e configurazioni di UPS oggi presenti sul mercato per capire quali vantaggi portano in termini di maggiore disponibilità del carico e di affidabilità stessa dell’UPS. Successivamente, si studierà il monitoraggio dei parametri di rete al fine di garantire una migliore disponibilità. I primi sistemi di misura di 10-20 anni fa erano utilizzati per capire l’eventuale presenza di situazioni critiche, prima che arrivasse il tema dell’efficienza energetica e ne dimenticassimo l’uso originale: al termine dell’incontro si illustrerà quindi in che modo la tecnologia permette oggi di andare più in dettaglio nell’analisi di tutte le grandezze legate alla disponibilità dell’energia.

Il Seminario avrà luogo presso il Grand Hotel Vanvitelli, Viale Carlo III.

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 15/03/2019.

Questo Seminario fa parte del sistema della Formazione continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti. È possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > Seminari e altri Convegni entro il 9 settembre 2019.