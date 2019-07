-30% la spesa per gli acquisti di toner per Bettiol

Con MPS Monitor il dealer veneto attivo nel noleggio di dispositivi multifunzione migliora qualità e redditività dei suoi Managed Print Services

Nel 2018 Bettiol, dealer veneto attivo nel noleggio di dispositivi multifunzione e nei servizi di stampa gestita, ha scelto MPS Monitor come soluzione Software-as-a-Service (SaaS) per la gestione remota delle stampanti e i Managed Print Services, ottenendo in pochi mesi importanti risultati di business.

Selezionati per automatizzare in particolare la raccolta dei contatori per rendere più efficienti i processi amministrativi, i servizi di MPS Monitor hanno permesso, fin da subito, di ridurre drasticamente le scorte di consumabili lasciate in dotazione ai clienti.

Grazie alla segnalazione in tempo reale della necessità di toner da parte delle singole stampanti, è stato possibile ottenere un risparmio di circa il 30% della spesa per gli acquisti di toner e procedere alla consegna dei nuovi consumabili senza necessità di richiesta di intervento da parte dei clienti.

Verso nuove opportunità commerciali

A seguito dell’adozione di MPS Monitor, Bettiol ha inoltre sperimentato anche altri immediati benefici per il proprio business: le funzionalità di business intelligence della soluzione SaaS, e la visibilità sull’intero parco macchine collegato alla rete dei propri clienti, hanno determinato infatti un’accresciuta efficacia delle azioni commerciali del dealer veneto, grazie alla capacità di individuare – già in fase di trattativa verso potenziali clienti – possibili aree di intervento o di nuovi servizi.

Bettiol sta ora guardando con molto interesse alla nuova versione MPS Monitor 2.0, che si caratterizza per maggiore facilità d’uso e affidabilità della raccolta dati, nuove funzionalità per la gestione dei processi operativi e di business intelligence e migliore integrazione con i sistemi gestionali, confermando piena sicurezza dei dati, conformità normativa e supporto indipendente dei modelli di stampanti di tutti i principali produttori.

Come riferito in una nota ufficiale da Gianluca Ferrarese, amministratore unico di Bettiol: «Quando abbiamo iniziato a utilizzare MPS Monitor, ci attendavamo di avere evidenza degli eventuali benefici nell’arco di un anno. Tuttavia, già dopo pochi mesi dal go-live, ci è stata chiara l’ottima scelta tecnologica, che ci ha portato rapidamente ampi benefici anche sul piano strategico. Crediamo che il nuovo MPS Monitor 2.0 sia in grado di potenziare, di fatto, questi benefici».

Gli ha fatto eco Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor, secondo cui: «L’esperienza di Bettiol è esemplare di ciò che sperimentano i nostri clienti e conferma il valore di MPS Monitor, utilizzato con successo da oltre 600 dealer in tutto il mondo. MPS Monitor supporta i dealer del settore Printing nella gestione quotidiana dei propri processi business e nella risoluzione dei problemi legati alla gestione di un parco stampanti, in modo veloce e automatico. Come dimostra il caso di Bettiol, i vantaggi in termini di business per il dealer si percepiscono in modo immediato: migliora il livello di servizio per i clienti e la redditività dei servizi stessi, oltre a schiudere interessanti opportunità commerciali».