Videosorveglianza: a Roma il Summer Security Day 2019

Il Summer Security Day, a Roma il 18 luglio, è l’evento organizzato da Aikom e dedicato a installatori di sicurezza, system integrator e VAR



Il mercato della videosorveglianza è in grande fermento, alimentato da nuovi trend tecnologici come l’intelligenza artificiale, i droni, il 5G, l’IoT, il machine learning, ma anche messo alla prova da continui attacchi informatici che prendono di mira le telecamere connesse, e impattato dal GDPR che interessa anche i dispositivi di videosorveglianza. Non solo. Con software di gestione sempre più evoluti, le telecamere forniscono una serie di dati utili per essere elaborati in varie applicazioni, dalla sanità alla pubblica amministrazione al mondo retail, aprendo nuovi scenari nel mondo analytics.

Quante competenze servono oggi a chi opera nel mondo della sicurezza? Come valorizzare queste competenze e competere in termini di prezzo con la security “da banco” venduta ormai ovunque? Come proporsi per vincere progetti?

Per rispondere a queste domande e offrire una panoramica aggiornata sullo status quo di questo mercato, Aikom Technology organizza il 18 luglio a Roma “Summer Security Day”, un appuntamento gratuito rivolto a installatori di sicurezza, system integrator e VAR.

L’evento vedrà in campo gli esperti di Aikom Technology e i produttori Uniview, Selea e LG. Sarà un momento di confronto per analizzare come tutte queste evoluzioni abbiano un impatto anche sul mercato italiano della videosorveglianza, che secondo gli analisti di settore oggi vale circa 130 milioni di euro e dovrebbe restare su queste cifre fino al 2022.

Oggi più che mai è fondamentale che qualunque tipologia di impianto di sicurezza venga installato da professionisti del settore in grado di individuare la migliore soluzione per la sicurezza con sistemi che, allo stesso tempo, siano in regola con le normative sul rispetto della privacy. La chiave è proporre al cliente soluzioni che garantiscano continuità di servizio e assistenza, competenza e features avanzate, senza perdere margine. All’evento si parlerà anche di questo, oltre che di tecnologia.