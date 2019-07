Johnson Controls presenta Cyber Solutions

La nuova identità, precedentemente nota come Product Security, rispecchia la competenza dell’azienda nel far fronte ai rischi legati alla cyber-security

Johnson Controls, annuncia l’identità Cyber ​​Solutions, precedentemente nota come Product Security. Attiva nel settore dei prodotti e delle tecnologie per gli edifici, l’azienda vuole così dare una veste nuova alla propria offerta di sicurezza informatica, rispecchiando in modo più appropriato le proprie capacità e competenze per far fronte ai rischi legati alla cyber-security in tutti i casi in cui i prodotti e le soluzioni di Johnson Controls vengono implementati e utilizzati.

Per farlo in modo olistico, la scelta di prodotti resilienti rappresenta solo un punto di partenza. Johnson Controls Cyber ​​Solutions collabora infatti con integrator e clienti per incrementare il livello di conoscenza della materia, per cui i progetti vengono ideati, implementati e manutenuti tenendo sempre a mente la sicurezza informatica.

Con il lancio di Cyber Solutions farà il suo esordio una nuova icona, mentre sono già online le pagine web aggiornate. Il sito dedicato include le seguenti pagine:

Cyber Solutions – panoramica che include link alle notizie e offerte più recenti sul tema

panoramica che include link alle notizie e offerte più recenti sul tema Program – dettagli sul Product Security Program che evidenzia l’approccio Secure Development Lifecycle adottato per lo sviluppo dei prodotti

– dettagli sul Product Security Program che evidenzia l’approccio Secure Development Lifecycle adottato per lo sviluppo dei prodotti Learning Center – informazioni, risorse tecniche e news sul tema della sicurezza informatica

– informazioni, risorse tecniche e news sul tema della sicurezza informatica Product Security Incident Response (PSIR) / Inquiries – area per segnalare potenziali vulnerabilità e richieste di informazioni generali, scoprire le procedure di risposta di Johnson Controls e visualizzare suggerimenti e avvertenze

Con la nuova identità Cyber ​​Solutions e un focus ampliato, Johnson Controls sarà in grado di supportare al meglio le esigenze di sicurezza informatica dei clienti.