Xiaomi annucia la disponibilità di Mi MIX 3 5G

Il dispositivo, disponibile sul canale online e nei punti vendita TIM, supporta la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855

Xiaomi presenta Mi MIX 3 5G, disponibile nella versione Sapphire Blue e Onyx Black da 6GB + 128GB a 799,90€ nei punti vendita TIM e sul canale online dell’operatore telefonico.

“Siamo onorati di unirci a TIM per portare Mi MIX 3 5G, un prodotto altamente innovativo a un prezzo accessibile, al maggior numero di utenti e Mi Fans, ha dichiarato Ou Wen, Head of Western Europe di Xiaomi. Fin dal principio Xiaomi ha creduto nelle potenzialità del 5G e questo annuncio è per noi un ulteriore passo che consolida la strategia di espansione dell’azienda a livello globale e conferma l’impegno a favore del mercato italiano.”

“Dopo anni di investimenti e sviluppo delle tecnologie che rendono oggi il 5G una realtà, Qualcomm Tecnologies è orgogliosa di supportare Xiaomi in occasione del lancio di Mi MIX 3 5G, uno dei primi dispositivi 5G a uso commerciale ad arrivare in Europa. Questa pietra miliare dimostra la stretta collaborazione tra le due aziende, che permetterà agli utenti di godere dei benefici offerti dai servizi 5G in Europa” – ha aggiunto Enrico Salvatori, Senior Vice President e Presidente di Qualcomm Europe.

Annunciato quest’anno a Barcellona durante il Mobile World Congress, Mi MIX 3 5G è uno dei primi smartphone con connettività 5G a uso commerciale.

Mi MIX 3 5G supporta la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 per migliorare le prestazioni

Mi MIX 3 5G è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 e dal modem 5G Qualcomm Snapdragon X50 con ricetrasmettitore integrato e soluzione RF front-end di Qualcomm Technologies.

La CPU Qualcomm Kryo 485 octa-core assicura un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. Le prestazioni del singolo core sono fino al 45% più veloci, un grande salto di qualità rispetto alla generazione precedente. La GPU Qualcomm Adreno 640 garantisce prestazioni superiori del 20%, rispetto alla generazione precedente. Il processore Qualcomm Hexagon 690 raddoppia il numero dei processori vettoriali e inserisce un acceleratore tensor di ultima generazione, ottenendo prestazioni AI fino a tre volte più veloci con il motore Qualcomm AI di quarta generazione.

La migliore fotografia

Mi MIX 3 5G eredita la stessa doppia fotocamera AI da 12MP di Mi MIX 3, che ha ricevuto un punteggio fotografico DxOMark di 108, e presenta tutte le caratteristiche AI che gli utenti si aspettano dagli smartphone Xiaomi, incluse le funzionalità video al rallentatore da 960 fps. Per i selfie, Mi MIX 3 5G offre una configurazione a doppia fotocamera da 24MP + 2MP, che sfrutta al meglio il sensore IMX576 di Sony per catturare maggiori dettagli. La fotocamera è gestita da Qualcomm Spectra 380 ISP che fissa nuovi e brillanti standard per la fotografia cinematografica, nonché un’esperienza veloce ed efficiente che consente di effettuare più scatti consecutivi.

Il design scorrevole consente una migliore visualizzazione a schermo intero

Mi MIX 3 5G utilizza il meccanismo brevettato a scorrimento magnetico di Xiaomi, che offre una grande esperienza tattile e un’ampia gamma di personalizzazioni. Gli utenti possono impostare lo scorrimento per eseguire funzioni come rispondere alle chiamate o avviare l’applicazione della fotocamera. Grazie al design a scorrimento, le cornici sono estremamente sottili, ottenendo un rapporto schermo/corpo estremo. Quello che si nota è solo lo schermo, che è un display 6.39” 2340 x 1080 FHD+ Samsung AMOLED con un rapporto di 19,5:9.

L’impegno di Xiaomi verso il 5G

Xiaomi ha puntato su una soluzione 5G già nel maggio 2016, creando un team per lavorare sugli standard e iniziare la ricerca sul 5G. Essendo uno dei principali attori al lavoro sulle sperimentazioni del 5G, Xiaomi ha testato con successo la connessione del segnale n78 nel settembre 2018, e ha completato il test del segnale mmWave (onda millimetrica) un mese dopo. A quel tempo, solo pochi produttori di smartphone in tutto il mondo avevano condotto con successo questi test.

Wang Xiang, Senior Vice President di Xiaomi, già nella sua presentazione durante il MWC, ha affermato che la società ha “lavorato duramente per sviluppare un dispositivo e una soluzione per smartphone 5G” e continuerà “ad avere come obiettivo quello di rendere il 5G una realtà che può raggiungere sempre più utenti in tutto il mondo.”

