Apre il 33mo punto vendita Euronics DIMO

Inaugurazione domani, giovedì 11 luglio, a San Salvatore di Cogorno in prossimità dello svincolo autostradale di Lavagna

DIMO S.p.A. prosegue il suo progetto di crescita: aprirà domani, giovedì 11 luglio, un nuovo punto vendita Euronics DIMO a San Salvatore di Cogorno (GE) – in una posizione strategica, a pochi minuti dallo svincolo autostradale di Lavagna. Sale così a 33 il numero dei punti vendita di DIMO, collocati in sei regioni: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna.

Il nuovo store ligure si sviluppa su 850 metri quadrati totali, di cui oltre 600 destinati alla vendita che accolgono un’ampia proposta commerciale di novità tecnologiche e prodotti selezionati dal socio Euronics per soddisfare i bisogni dei clienti con qualità e convenienza, abbracciando tutte le categorie merceologiche: telefonia, audio, video, informatica, grandi e piccoli elettrodomestici, climatizzatori, videogiochi, musica, film, fotografia.

Il punto vendita di San Salvatore di Cogorno sviluppa un layout innovativo appositamente studiato per un negozio che presenta una superficie commerciale in linea con il contesto territoriale in cui si trova. I clienti troveranno un punto vendita dall’offerta completa, composta da prodotti fisicamente presenti nel negozio e molti altri disponibili in pochi giorni grazie all’acquisto tramite le postazioni “digital store” presenti nello store.

Euronics Dimo propone un punto vendita dove il concetto di “servizio” viene esaltato per dare una risposta ad ogni tipo di necessità pre e post-vendita. Oltre ai tradizionali servizi di finanziamento, consegna e installazione, nonché ritiro e smaltimento dell’usato, il nuovo store offre i nuovi servizi di assistenza e riparazione di smartphone, configurazione PC e di altri prodotti hi-tech.

Tra i servizi offerti anche la possibilità per i clienti possessori di auto elettriche di effettuare la ricarica gratuita della propria autovettura. Nel parcheggio privato situato di fronte all’ingresso è stata installata una colonnina con doppia presa (potenza massima erogabile pari a 22KW per presa).

Altro elemento centrale, l’attenzione dedicata alla formazione dei 17 nuovi addetti che opereranno nel punto vendita: professionisti preparati che si presentano come veri e propri consulenti orientati alla soddisfazione del cliente.

Fabrizio Vergassola, responsabile del punto vendita, dichiara: “Il nostro obiettivo è quello di far diventare questo nuovo store un importante riferimento per piccoli e grandi acquisti, attraverso il massimo impegno del team e continue proposte di novità, offerte e sconti promozionali come da tradizione dei punti vendita della rete Dimo S.p.A.”

In occasione della nuova apertura, Dimo S.p.A. propone una promozione sottocosto e sconti fino al 50% su moltissimi prodotti.