Workspace Management: Sony lancia la versione 2.0 di TEOS Manage

Grazie a TEOS Manage 2.0 le organizzazioni possono rivoluzionare l’ambiente di lavoro migliorando la produttività, la collaborazione e l’efficienza energetica

La soluzione end-to-end TEOS Manage 2.0 per la gestione dell’ambiente di lavoro di Sony si rinnova per gestire le strutture in ambito corporate e education in modo ancora più efficace.

TEOS Manage 2.0 include oltre 65 nuove caratteristiche e funzionalità, tra cui la nuova app mobile di prenotazione delle sale per i dipendenti, statistiche avanzate, aggiornamenti al firmware da remoto, un nuovo remote control (controllo da dispositivo mobile) universale e un processo di accesso dei visitatori più sicuro.

“La chiave per ottimizzare la produttività sul posto di lavoro è far sì che i dipendenti sfruttino al meglio gli ambienti e i dispositivi a loro disposizione. Allo stesso tempo, le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni che raccolgano e presentino i dati in modo chiaro, in modo da poter prendere decisioni mirate in linea con le esigenze strategiche delle strutture – commenta Thomas Issa, Corporate and Education Solutions Manager di Sony Professional Solutions Europe -. Sony è orgogliosa del lavoro svolto insieme ai propri clienti nello sviluppo di soluzioni efficaci ed efficienti, create su misura e adatte a rispondere alle sfide effettive di gestione dei grandi ambienti di lavoro. L’ultima versione di TEOS Manage non fa eccezione. Grazie a numerose nuove funzionalità e miglioramenti, TEOS Manage 2.0 consente alle organizzazioni di valorizzare appieno il potenziale dei propri dipendenti e degli ambienti di lavoro”.

Le nuove funzioni di TEOS Manage 2.0 includono:

· TEOS Mobile – Nuova app intuitiva che consente di affidare la gestione delle sale riunioni interamente ai propri dipendenti, in qualsiasi momento, senza dover essere connessi alla rete aziendale. Include i processi di prenotazione delle stanze, di controllo e di mirroring dei dispositivi e una funzione di richiesta di assistenza in caso di necessità.

· TEOS Survey – Nuova soluzione per i sondaggi tramite tablet che consente agli utenti di connettersi con semplicità e ricevere feedback da personale e visitatori. Consente di ricevere risposte in tempo reale a domande del tipo “Com’è stata la tua esperienza oggi?”.

· TEOS Room Control – Nuova soluzione su tablet per il controllo dei dispositivi nelle sale riunioni da parte dei dipendenti. L’interfaccia personalizzabile è semplice da utilizzare e non richiede programmazione.

· Remote control universale 2.0 – Nuovo controllo da dispositivo mobile digitale universale che mostra lo stato dei dispositivi e gli aggiornamenti in tempo reale per assicurare maggiore compatibilità con apparecchiature AV di terze parti, riducendo il tempo trascorso nella risoluzione dei problemi di connettività.

· Design e interfaccia completamente ridisegnati – Con nuova barra di ricerca e sottosezioni, che rendono l’esperienza e la navigazione più semplice, rapida e gradevole per gli utenti.

· Installazione, configurazione e manutenzione da remoto – È possibile eliminare i complessi aggiornamenti manuali, che richiedono parecchio tempo ai team IT o AV, grazie alla possibilità di configurare prodotti e aggiornare app e firmware Android da remoto.

· Nuove opzioni di digital signage – È possibile creare contenuti di digital signage personalizzati impattanti e coinvolgenti, mentre il nuovo visualizzatore live consente alle aziende di supervisionare i contenuti riprodotti. Un sistema di cache dei contenuti previene il sovraccarico della rete.

· Reception virtuale e accesso alle sale – La distribuzione automatizzata dei codici di sicurezza consente di evitare la condivisione di dettagli personali mentre i badge visitatore, facilmente personalizzabili, semplificano il lavoro nelle aree reception affollate, riducendo le richieste di assistenza IT per le attività day-by-day. Infine, la funzione di accesso semplificato alle sale tramite i tablet consente a chi tiene le conferenze di misurare la frequenza con semplicità.

· Statistiche avanzate – È disponibile un’avanzata dashboard per le statistiche, che include i dati relativi a una serie di soluzioni filtrabili in base a periodo, sala e sede, per ottimizzare l’utilizzo degli spazi, i contenuti di signage e le attività di reception, tra le altre.

· Compatibilità con dispositivi di terze parti – La soluzione è compatibile con molte altre, come Vision Exchange, nonché con dispositivi di terze parti, tra cui display Barco Clickshare, NEC e C-Touch, computer Windows e tanti altri.