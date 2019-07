RS Components distribuisce la serie Minitek Pwr in EMEA

La serie Minitek Pwr, facile da usare, è dotata di dispositivi da 3,0, 4,2 e 5,7 mm e include un’elevata capacità di gestione della corrente

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha reso disponibile la nuova serie Minitek Pwr di Amphenol, specialista in soluzioni di interconnessione.

Progettati per soddisfare un’ampia gamma di requisiti applicativi in molti settori industriali e di mercato, i connettori Minitek Pwr offrono una soluzione flessibile che include configurazioni cavo-scheda e cavo-cavo, una soluzione progettata appositamente per le applicazioni di alimentazione più esigenti. La serie è disponibile nelle opzioni da 3,0, 4,2 e 5,7 mm e presenta alloggiamenti completamente polarizzati per evitare errori di collegamento e una bassa forza di inserimento, che li rende facili da usare.

I connettori a passo 3,0 mm hanno contatti di potenza in grado di gestire correnti fino a 5 A per contatto e sono disponibili in configurazioni a doppia fila da 2 a 24 vie e configurazioni a fila singola da 2 a 12 vie. I connettori a passo 4,2 mm offrono una corrente nominale fino a 9 A per contatto e sono disponibili a 2 o 24 vie a doppia fila e da 3 a 5 vie in configurazioni a fila singola. I connettori a passo 5,7 mm utilizzano una lega di materiale speciale per consentire applicazioni da cavo a scheda ad alta corrente nominale, gestendo fino a 23 A per contatto; questi sono disponibili in una configurazione a doppia fila da 2 a 24 vie.

I contatti a crimpare per i connettori a passo 3,0 mm sono adatti per cavi da 30 a 20 AWG, da 38 a 16 AWG per i connettori da 4,2 mm e da 16 a 12 AWG per le unità da 5,7 mm. Gli alloggiamenti dei contatti consentono configurazioni cavo-cavo e cavo-scheda per le serie Pwr 3.0 e 4.2; i dispositivi da 5,7 mm sono adatti per applicazioni cavo-scheda. I dispositivi Pwr 4.2 offrono anche un alloggiamento ad angolo retto per rack 1U o 2U brevettato.

Le serie Pwr 3.0 e 4.2 offrono opzioni BMI (blind mating interface) per connessioni verticali a foro passante, il che significa che la connessione sicura può essere garantita anche in condizioni di limitata visibilità. La gamma Pwr 5.7 offre anche un’ampia temperatura di funzionamento, da -40 a +105 °C, che la rende adatta per applicazioni quali apparecchiature di telecomunicazione, sistemi HVAC, elettrodomestici o medicali.