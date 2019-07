Disponibile il driver macOS per gli scanner Fujitsu fi Series

Il nuovo driver permette a PFU di rispondere alle necessità di tutti i clienti, indipendentemente dal sistema operativo

È da oggi disponibile gratuitamente il driver macOS per gli scanner FUJITSU fi Series. Gli utenti Mac potranno così beneficiare degli elevati livelli di velocità, affidabilità e accuratezza degli scanner FUJITSU.

Applicazioni web e servizi cloud favoriscono l’adozione del sistema macOS e hanno portato molte aziende – ad esempio nel settore sanitario – a modificare il proprio modo di lavorare. Con la disponibilità del driver, PFU è ora in grado di rispondere alle necessità di tutto l’ecosistema di clienti, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

“La disponibilità del driver macOS estende l’applicazione dei nostri scanner fi Series ai tre principali sistemi operativi, spiega Mike Nelson, Senior Vice President di PFU (EMEA). In aggiunta a macOS, continuiamo a fornire i driver per Windows, il più usato negli ambienti business insieme a Linux. In questo modo possiamo al meglio supportare le necessità dei clienti dei Paesi emergenti con minori possibilità d’ investimento.”

Il driver macOS supporta Image Capture (applicazione macOS in bundle) e l’interfaccia Image Capture Application (ICA), che può essere impiegata per importare i dati, permettendo così agli utenti di acquisire immagini tramite sistemi aziendali su macOS.

La semplice interfaccia di Image Capture e la funzione di automazione integrata del driver permettono di salvare le immagini acquisite in formato PDF. Il software – che fornisce un ventaglio di funzionalità tra cui la possibilità di ritagliare la pagina, rilevare pagine bianche, correggere le immagini, volte a ridurre tempi e sforzi per compiere queste attività – aumenta l’efficienza della digitalizzazione dei documenti, senza la necessità di svolgere operazioni lunghe e impegnative, come ad esempio quella di separarli in anticipo in base alla tipologia.

Disponibilità

Il driver è disponibile per gli scanner fi-7160, fi-7140 e fi-7030.

Sistema operativo: disponibile per macOS Mojave (10.14).

Applicazioni: Image Capture (in bundle con il Sistema operativo) e applicazioni che supportano l’interfaccia Image Capture Application (ICA).

Ambienti Windows: in bundle con i prodotti

macOS e Linux: download disponibile qui.