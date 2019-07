Arrow Electronics abilita i partner di canale all’AXON Predict Solution di Greenwave Systems

AXON Predict di Greenwave sarà disponibile tramite Arrow Sphere

Arrow Electronics e Greenwave Systems, global software leader per i servizi gestiti e l’analisi dei dati di sistemi Industriali IoT edge, hanno siglato un accordo di distribuzione in EMEA.

L’accordo pone l’accento sulla soluzione AXON Predict di Greenwave, che fornisce la potenza dell’edge intelligence e assicura alle aziende le informazioni di cui hanno bisogno per capire e ottimizzare i propri asset. La soluzione sarà disponibile tramite il marketplace cloud di Arrow, ArrowSphere.

AXON Predict, un componente della famiglia software AXON Platform, prevede l’analisi

analitica visiva e in real-time sui dati dei sistemi Industriali IoT. Analizza i dati direttamente sul dispositivo edge in tempo reale, aggiungendo un nuovo livello di intelligenza ai dispositivi e ai sensori distribuiti in rete, consentendo un’azione immediata, nel momento in cui i dati vengono acquisiti.

AXON Predict è disponibile anche in modalità ported solution tramite il gateway IoT di Geniatech basata su Qualcomm Snapdragon. Il portfolio di Greenwave Systems offre un’ampia gamma di soluzioni per settori verticali, come la smart home automation, l’energy management e il monitoraggio dei media e degli asset.