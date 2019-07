Fujitsu: addio alla password con la nuova soluzione biometrica PalmSecure

Fujitsu ha presentato un nuovo portafoglio esteso di soluzioni biometriche per la sicurezza PalmSecure che “mandano in soffitta” le password semplificando l’utilizzo dell’identificazione biometrica in una grande varietà di applicazioni di uso quotidiano

Già disponibile per i clienti in Europa, Medio Oriente, India e Africa, la nuova proposta Fujitsu PalmSecure è composta da quattro elementi principali: Fujitsu Biometric Authentication PalmSecure ID Engine, ID GateKeeper, ID LifePass e ID Login V2 per l’accesso al client computing, l’accesso fisico agli edifici o ai data center e a ogni genere di applicazione attraverso una API (Application Programming Interface) tanto semplice quanto completa. Il nuovo portafoglio permette ai clienti di avvalersi di una varietà di applicazioni per l’autenticazione biometrica che non richiedono l’inserimento di password.

PalmSecure permette alle aziende di dotarsi del più alto livello di sicurezza biometrica aumentando nel contempo la praticità dal punto di vista degli utenti ed evitando costosi interventi da parte dei service desk per ripristinare le password dimenticate. Potenti funzionalità di integrazione consentono ai clienti di aggiungere controlli biometrici ultrasicuri all’interno delle soluzioni per l’accesso a edifici e dispositivi, oltre che per l’accesso logico ad applicazioni e servizi specifici.

Mettendo a disposizione tutti gli ingredienti necessari a confezionare rapidamente soluzioni per l’autenticazione biometrica pratiche e facili da usare, il portafoglio altamente sicuro Fujitsu PalmSecure mette la sicurezza dell’accesso biometrico alla portata praticamente di qualsiasi applicazione. Basata su un nuovo matching server centrale, la soluzione rafforza la sicurezza eliminando la necessità di inserire lo stesso utente che deve accedere da differenti sedi, dispositivi, applicazioni o servizi. La semplicità di integrazione con applicazioni e apparecchiature di ogni genere viene facilitata da una API (Application Programming Interface) completa che estende l’identificazione biometrica a casistiche d’utilizzo che vanno dall’ingresso ai data center fino alle credenziali utente per i macchinari industriali e il Single Sign-On (SSO) per ogni tipo di applicazione.

Identificazione sicura, semplice e igienica attraverso il palmo della mano

La sicurezza di sistema è divenuta una vera e propria sfida a causa degli attacchi che provengono da più fronti – non solo da soggetti esterni ma anche a causa di manomissioni interne – rendendo essenziale l’implementazione di protezioni tecnologiche e la categorizzazione degli accessi.

Le tecniche biometriche stanno ottenendo crescenti consensi in quanto rappresentano un metodo affidabile, efficiente e altamente preciso per confermare l’identità di una persona in un momento nel quale le aziende sono alla ricerca di metodi di autenticazione maggiormente sicuri e di facile utilizzo per controllare gli accessi ai dati, gli accessi fisici e la sicurezza in genere. Ricerche condotte da Fujitsu su diverse soluzioni per l’identificazione biometrica come il riconoscimento dell’iride e del volto, le impronte digitali, le impronte vocali e le firme hanno dimostrato che anche queste soluzioni rimangono vulnerabili a casi di falsificazione e sottrazione e che alcune di esse, in particolare le impronte digitali, sono potenzialmente anti-igieniche.

Il sistema di autenticazione PalmSecure non richiede invece alcun contatto avvalendosi di una tecnologia biometrica sviluppata sulla base di oltre due decenni di esperienza Fujitsu nel riconoscimento dell’immagine combinata con una tecnica messa a punto da BioSec Group per autenticare gli utenti secondo il particolare pattern prodotto dalle vene del palmo della mano. I pattern delle vene sono propri di ciascun individuo e contengono caratteristiche dettagliate permettendo così di formare un modello specifico per ogni utente.

L’algoritmo di autenticazione avanzata di PalmSecure produce un livello estremamente elevato di precisione e versatilità applicativa. Una percentuale di falsi positivi inferiore allo 0,00001% (uno su 10 milioni) e di falsi negativi dello 0,01% (uno su 10.000) fa di PalmSecure uno dei sistemi di autenticazione biometrica più accurati attualmente presenti sul mercato. Il lettore contactless è igienico e non invasivo, favorendo così un altissimo grado di accettazione da parte degli utenti.