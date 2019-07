Omron premia Avnet Abacus

La divisione regionale di Avnet ha vinto il Best Distributor Award dello specialista in tecnologie elettromeccaniche e sensoristica

Avnet Abacus si è aggiudicato il premio “Best Distributor for the Central Region 2018” assegnatole da Omron grazie alle performance raggiunte nella regione dell’Europa Centrale.

L’azienda specializzata nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza si è vista riconoscere un premio attribuito su un’ampia gamma di criteri che includono:

crescita delle vendite sia in termini di valore sia in percentuale rispetto all’anno precedente;

numero di visite congiunte ai clienti;

numero di preventivi di vendita e conseguente rapporto di conversione;

aumento delle quote di mercato sull’intera rete di distribuzione;

nuovi progetti approvati da Omron;

attività di comunicazioni marketing condotte dal distributore.

Nello specifico, Avnet Abacus è un distributore Omron autorizzato in tutta Europa e offre relè elettromeccanici PCB, microinterruttori, relè MOSFET, DIP switches, fotomicrosensori e connettori Omron. Il produttore ha un ampio portfolio di tecnologie innovative che includono sensori MEMS per la misurazione di pressione, flusso e temperatura, moduli di riconoscimento facciale e gestuale, sensori di tilt e di vibrazione.

Come riferito in una nota ufficiale da Alan Jermyn, Vice President of marketing di Avnet Abacus: «Sin dall’avvio della collaborazione con Omron, circa cinque anni fa, abbiamo sperimentato un crescente successo in tutta Europa, e in particolare nelle regioni dell’Europa Centrale. Sebbene Omron sia riconosciuta a livello mondiale per il suo portfolio di relè e interruttori, vediamo considerevoli opportunità di crescita nell’offerta dei prodotti altamente innovativi legati alla sensoristica, specialmente nei mercati e nelle applicazioni di building automation e Industrial IoT, in rapida crescita».

A sua volta, come riferito da Hafeez Najumudeen, European Distributor Manager di Omron: «Siamo stati molto colpiti da Avnet Abacus, soprattutto dalle loro attività e dalla crescita dei volumi di vendita generati a favore delle tecnologie Omron in mercati europei chiave tra cui la Germania e tutta la Regione Centrale. Ci attendiamo, nei mesi e negli anni futuri, una proficua e ancor più radicata collaborazione su nuove opportunità – dal progetto iniziale al supporto logistico».