Smart city: la piattaforma GSM sbarca a Bergamo

Il sistema per sistemi urbani di Gewiss, Siemens e Microsoft scelto per l’avveniristico quartiere Chorus Life

La piattaforma per sistemi urbani GSM (Global System Model) nata dall’esperienza e dalla collaborazione fra Gewiss, Siemens e Microsoft è stato scelto per l’avveniristico quartiere Chorus Life di Bergamo, che punta a diventare un modello di socialità e un riferimento internazionale per la “Smart City”.

Sviluppato sul concept del Cav. Lav. Domenico Bosatelli dall’architetto Joseph Di Pasquale, il progetto Chorus Life rappresenta un cantiere polivalente per la ricerca applicata ispirato ai valori del benessere della persona, della qualità della vita e della socialità.

Questo modello di smart city nasce a Bergamo ma sarà replicabile a livello nazionale e internazionale con forti ricadute sia economiche che sociali.

Al suo interno, il sistema GSM consentirà l’integrazione gestionale fra infrastruttura digitale e sistemi impiantistici dando forma alle infrastrutture tecnologiche e coordinando la comunicazione di Chorus Life per favorire lo scambio tra fisico e virtuale a beneficio del singolo individuo e della comunità.

A implementare il progetto della piattaforma GSM in Chorus Life Bergamo e sul mercato saranno Costim – nuova holding industriale nata da Immobiliare Percassi Srl e Polifin SpA – ed Elmet, riconosciuta come una delle migliori aziende di manutenzione e facility management del Paese.

Edilizia integrata con terziario, industriale, domotica, paesaggistica e architettura

L’interconnessione degli edifici in rete, oltre a consentire una loro gestione geografica da remoto in tempo reale, produce una grande quantità di dati che strutturati, analizzati e trasformati in smart data permettono di realizzare applicazioni e servizi digitali ad elevato valore aggiunto, in grado di aumentare il comfort, la sicurezza, la produttività e la sostenibilità di ogni edificio.

GSM si caratterizza dunque innanzitutto per la sua innovativa capacità di utilizzare “il dato” quale elemento peculiare per attivare “user experience” virtuose finalizzate a incrementare il fatturato e ridurre i costi operativi (O&M) dalla gestione dell’asset, nell’ottica di una ottimizzazione continua.

La novità introdotta dal GSM è fondata su un concetto: “digitalizzare” lo sviluppo immobiliare mediante l’implementazione di un processo virtuoso di integrazione tra le tecnologie (IoT) e il comportamento sostenibile dell’utente guidato da indici di prestazione (KPI) misurabili.