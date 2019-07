Tech Data: nuovo Catalogo delle soluzioni per l’IoT e l’analisi dei dati

L’offerta Tech Data riunisce soluzioni pronte per il mercato, per consentire ai partner di intensificare le applicazioni IoT e di analisi dei dati

Tech Data ha lanciato il nuovo Catalogo delle soluzioni per l’IoT e l’analisi dei dati, contenente più di 30 soluzioni pronte per il mercato e già ampiamente collaudate per specifici casi d’uso nei settori sanitario, industriale, retail, dei trasporti e logistica e delle “smart city” – tra gli altri mercati verticali.

Il nuovo Catalogo delle soluzioni riduce le barriere d’accesso dei partner e accelera il loro time-to-market con l’offerta di soluzioni collaudate in grado di soddisfare le esigenze dei loro clienti.

Come nasce il Catalogo

Il Catalogo delle soluzioni per l’IoT e l’analisi dei dati è il risultato di un accurato lavoro di verifica e aggregazione di soluzioni complete mediante la metodologia Solution Factory di Tech Data.

La metodologia Solution Factory parte dal “concept”, inserendo la tecnologia nel contesto della risposta a una specifica problematica di business. La soluzione procede quindi attraverso un’architettura di riferimento, viene sottoposta a test rigorosi, perfezionata in base a specifici requisiti funzionali e infine sperimentata in casi d’uso specifici del cliente e per identificarne la ripetibilità.

Un nuovo programma di abilitazione per i partner

Unitamente al lancio del Catalogo delle soluzioni, Tech Data annuncia anche un programma di abilitazione per circa 200 partner in Nord America ed Europa. Il programma offre ai partner un percorso strutturato e accelerato, finalizzato a trasformare la loro attività e approfondire la loro specializzazione nell’analitica e IoT.

Questo programma sponsorizzato da Intel e Microsoft si basa sulla metodologia Practice Builder di Tech Data. Il programma prevede che i partner selezionati si sottopongano a una verifica di idoneità, seguita da un workshop di sviluppo strategico e da un successivo periodo di formazione di 90 giorni, dopodiché saranno pronti a portare sul mercato le loro soluzioni per l’analisi dei dati e l’IoT. I workshop strategici del programma Practice Builder di Tech Data sono supportati da Lemon Operations, una società di trasformazione aziendale leader del settore, specializzata nell’abilitare i partner IT allo sviluppo di nuovi flussi di profitto nei segmenti di tecnologie emergenti.