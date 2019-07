Con Arlo una casa “pet proof”

Il fornitore di soluzioni di videosorveglianza propone Arlo Ultra, per un livello di sicurezza ottimale

Si chiama Arlo Ultra ed è dotata di una visione a 180° e di un sistema innovativo a infrarossi per una visione notturna con immagini definite e a colori la soluzione proposta da Arlo per la sicurezza dei propri animali di casa.

Grazie alla gamma di videocamere di sorveglianza Arlo è possibile controllare che i nostri amici a 4 zampe stiano bene, che la casa sia in ordine, oppure che il pet sitter sia arrivato in orario per la solita passeggiata.

In tal senso, tutti i dispositivi Arlo sono semplici da configurare e permettono registrazioni gratuite su cloud per 7 giorni, facilmente accessibili da qualsiasi luogo tramite app, sul proprio smartphone o pc, live o on demand.

In particolare la videocamera Arlo Ultra permette un livello di sicurezza ottimale, grazie alla qualità delle immagini in 4K HDR ultra nitide e ricche di dettagli e all’audio bidirezionale, che consente di dialogare direttamente con i pet sitter e, perché no, anche con i propri animali.

Inoltre, il dispositivo avvisa l’utente in tempo reale, con una notifica sul proprio smartphone, quando vengono rilevati spostamenti sospetti o se il proprio animale si avvicina a punti in cui non dovrebbe essere.

Arlo Ultra è disponibile presso i maggiori retailer di elettronica e su Amazon, al prezzo consigliato di 499,99 euro.