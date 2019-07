Attunity vince il Microsoft 2019 MSUS Partner Award

Il premio è l’ultimo esempio del successo di Attunity, già ampiamente confermato dalla crescita a doppia cifra di vendite e ricavi nel Q2 del 2019

Attunity, divisione di Qlik, fornitore di soluzioni di integrazione dei dati e attivatore di DataOps per le analytics, è stata premiata da Microsoft con il riconoscimento di MSUS Partner Award 2019 per Intelligent Cloud – Data Estate Modernization.

Questa designazione da parte della più grande sezione commerciale di Microsoft completa il programma globale Microsoft “Partner of the Year”, ed è stata attribuita ai partner come segno di approvazione per il loro lavoro.

Questo premio è solo l’ultimo esempio del successo delle soluzioni di Attunity che aiutano le organizzazioni a migrare verso il cloud.

Nel secondo trimestre 2019, l’azienda ha registrato una crescita a due cifre per vendite e ricavi, grazie anche ai primi successi congiunti ottenuti da Qlik e Attunity.

Qlik ha ottenuto grandi risultati anche dalle vendite di Qlik Cloud, con una crescita delle entrate annuali a tre cifre nel secondo trimestre del 2019, dopo il debutto della nuova offerta SaaS.

Una partnership vincente

Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della moderna integrazione dei dati che consente alle organizzazioni di spostare le informazioni alla velocità del cambiamento per accelerare le soluzioni cloud, aumentare l’utilizzo delle analytics e migliorare l’alfabetizzazione dei dati.

La piattaforma di integrazione dei dati di Attunity offre alle aziende la possibilità di migrare in modo efficiente i dati in tempo reale verso i servizi dati di Microsoft Azure e di automatizzare la creazione di dati pronti per l’analisi.

Il progetto con Microsoft

In qualità di partner Microsoft Gold, Attunity ha lavorato a stretto contatto con Microsoft Azure e altri team per garantire che la propria piattaforma si integrasse perfettamente e in modo completo nell’ambiente Microsoft.

Le aziende così hanno la certezza che le migrazioni di dati su larga scala possono essere completate senza problemi su Microsoft Azure e sulle piattaforme dati Microsoft. Le soluzioni Attunity sono disponibili sul marketplace di Microsoft Azure, o contattando direttamente Attunity.