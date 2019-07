Una nuova soluzione chatbot nel listino di Tech Data

Siglato l’accordo per la distribuzione ufficiale ON-Bot 2.0 di Teorema Engineering

Tech Data e Teorema Engineering hanno siglato un accordo per la distribuzione di ON-BOT 2.0, soluzione chatbot basata sul motore di Intelligenza Artificiale Microsoft Azure.

Come spiega in una nota ufficiale Michele Balbi, Fondatore e Presidente di Teorema: «ON-Bot è il risultato di un nostro investimento costante nella progettualità. L’obiettivo è offrire un servizio sempre più efficiente nella risoluzione di problemi, che permetterà di ottimizzare le risorse in attività di più alto valore, a vantaggio di un servizio disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, soddisfacendo le esigenze delle aziende in termini di costi e investimenti sia le necessità dei loro clienti».

Non a caso, due sono le principali funzionalità della soluzione ora a listino di Tech Data. Da una parte Live Chat, che permette a un operatore umano di intervenire quando il bot non ha la risposta corretta alla domanda che gli viene posta. Dall’altra Domande Frequenti, un’impostazione che viene attivata sulla singola knowledge base in modo automatico, facendo in modo che il Bot proponga le domande che più frequentemente vengono fatte dagli utenti.

Per Alessandro Stefanini, Solution Sales Specialist di Tech Data Italia: «La distribuzione della soluzione ON-Bot conferma l’investimento che Tech Data sta rivolgendo ai propri partner nel creare un ecosistema di collaborazioni, competenze e soluzioni permettendo loro di posizionarsi sul mercato con un’offerta più completa verso i propri clienti finali. ON-Bot sposa a pieno la strategia dei Global Cloud Vendor introducendo nelle piccole medie imprese concetti di AI e Machine Learning, facilitando il processo di innovazione anche a organizzazioni di minori dimensioni grazie a tecnologie che garantiscono una reale trasformazione digitale e fidelizzazione, linfa vitale per i nostri partner».