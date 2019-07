Stampanti più protette grazie all’accordo tra Canon e McAfee

L’obiettivo della partnership tra Canon e McAfee è quello di fornire strumenti di protezione contro le minacce informatiche

Canon ha stretto una partnership con McAfee, vendor di soluzioni di cyber security, per offrire strumenti di protezione contro le attuali e future minacce.

Protezione da minacce sconosciute

Proteggere le stampanti e le informazioni di qualsiasi azienda non deve oggi essere motivo di preoccupazione. Ecco perché i dispositivi imageRUNNER ADVANCE di Canon sono progettati in modo da garantire la massima sicurezza.

I malware progrediscono rapidamente e per tale motivo Canon fornisce costantemente ai nostri clienti le ultime novità in termini di innovazione e di sicurezza.

La collaborazione con McAfee permette di stampare in totale sicurezza grazie alla continua evoluzione del software McAfee Embedded Control.

Un solo acquisto, innovazione continua

Il settore della sicurezza è in continua evoluzione ma con i costanti aggiornamenti di firmware il cliente avrà sempre a portata di mano le più recenti innovazioni in fatto di sicurezza. Non sono necessarie costose sostituzioni dell’hardware perché il cliente avrà accesso ad upgrade semestrali. Saranno disponibili numerose funzionalità incluso il software McAfee Embedded Control nella nuova versione 3.9 del firmware.

Conformità e controllo a ogni aggiornamento

Canon lavorerà a stretto contatto con McAfee per fornireuna “white list” costantemente aggiornata delle applicazioni autorizzate, affinché il cliente sia al sicuro da applicazioni sconosciute, violazioni involontarie e attacchi dannosi. Grazie alla Unified Firmware Platform (UFP), la gestione diventa un gioco da ragazzi con la garanzia che gli stessi elevati livelli di sicurezza e la medesima esperienza utente sia applicata a tutti i dispositivi imageRUNNER ADVANCE.

“Mentre le imprese affrontano il loro percorso di trasformazione digitale, diventa sempre più importante per i produttori di dispositivi per ufficio integrare funzionalità di sicurezza sin dalla fase di progettazione – commenta Keith Kmetz, Program Vice President of Imaging, Printing and Document Solutions, IDC -. L’impegno congiunto di Canon e McAfee volto a creare una stampante multifunzione che integra tali caratteristiche, è un passo significativo nel futuro settore della stampa”.