Marketing Velocity di Cisco si allarga per sostenere i partner

Cisco amplia l’iniziativa Marketing Velocity per aiutare i partner a incrementare il business e coinvolgere i clienti attraverso il marketing

Per aiutare i partner a implementare e trasformare le loro attività di marketing, Cisco ha ampliato l’iniziativa Marketing Velocity con l’obiettivo di aiutarli a raggiungere i clienti in modo innovativo.

Il nuovo Marketing Velocity riunisce e integra le attuali funzionalità ‘best-in-class’ di Cisco in un’unica offerta, fornendo al mercato un programma completo e unico nel suo genere per supportare i partner nel loro percorso di trasformazione digitale. Ciò fornirà numerosi benefici ai partner – dal potenziamento delle attività marketing a fondi dedicati fino a strumenti di enablement per accelerare l’attivazione sul field.

Il nuovo Marketing Velocity è composto da quattro elementi:

1. Cisco Marketing Velocity Learning: un portale la formazione e l’empowerment per favorire la crescita delle attività di marketing dei partner. Poter accedere in tempo reale a strumenti di formazione in ambito marketing è essenziale per tenere il passo con i rapidi cambiamenti del settore, offrire un’esperienza cliente straordinaria e stimolare la domanda del mercato. (Capacità di esecuzione e trasformazione)

2. Cisco Founding for Marketing Velocity: per supportarli nello svolgimento delle loro attività quotidiane, Cisco Joint Marketing Funds (JMF) fornisce ai partner di canale autorizzati fondi marketing per promuovere le loro aziende, i prodotti e i servizi Cisco che vendono, e per incentivare le prenotazioni attraverso iniziative di co-marketing.

3. Cisco Marketing Velocity Central: precedentemente conosciuto come Partner Marketing Central, Marketing Velocity Central è un portale di marketing full-service per supportare i partner nell’esecuzione e nella trasformazione.

È il punto di riferimento per la creazione di campagne personalizzabili e gratuite, caratterizzate da iniziative email integrate, sia social media & website syndication che una libreria di contenuti marketing ampliata. Offre inoltre funzionalità avanzate di analisi delle campagne, tra cui il tracking delle campagne e la valutazione del livello di engagement dei clienti.

Attraverso il marketplace delle agenzie, i partner possono navigare e connettersi con specifiche agenzie di demand generation e richiedere servizi che vanno dal paid search, alle iniziative social e promozione di eventi digitali fino al tradizionale telemarketing. I partner possono applicare il loro Funding for Marketing Velocity in questo portale.

4. Cisco Marketing Velocity Activate: si tratta di un nuovo servizio di co-marketing in edizione limitata con un numero selezionato di partner ed è una vera e propria componente di trasformazione.

Poiché l’esperienza del cliente è sempre più digital, la capacità di orchestrare congiuntamente insieme a Cisco e ai suoi partner, il “customer journey” diventa sempre più un elemento chiave.

Marketing Velocity Activate è un programma innovativo nel settore che combina la pianificazione congiunta basata su dati e insight con Cisco e il viaggio omnicanale dei partner per coinvolgere i clienti e incrementare i profitti.