Telefónica si unisce a Schindler per ascensori e scale mobili “smart”

L’accordo di collaborazione tra le due realtà porta connettività IoT negli ascensori e nelle scale mobili di tutto il mondo

Schindler e Telefónica hanno annunciato una partnership globale per la connettività digitale. Con questo accordo, Telefónica diventa partner di Schindler nella fornitura di servizi IoT e connessioni di rete per Schindler Ahead, il progetto di digitalizzazione di ascensori e scale mobili.

La piattaforma in cloud Schindler Ahead è il primo sistema al mondo di manutenzione, servizi di emergenza e informazione completamente digitale a circuito chiuso. Attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la piattaforma fornisce una manutenzione predittiva, analizzando i dati contenuti nel cloud e provenienti da ascensori e scale mobili connessi, incrementando così l’affidabilità e la disponibilità degli impianti stessi.

La piattaforma mette a disposizione informazioni utili a migliorare la gestione degli edifici e offre ai passeggeri maggior comfort attraverso servizi interattivi e personalizzati.

Telefónica, azienda leader nei servizi IoT – come riconosciuto da Gartner, società di ricerca e analisi del settore – fornirà a Schindler i servizi di connettività IoT attraverso il proprio network di roaming globale, garantendo un servizio di qualità elevata ed una connettività solida per i Clienti di Schindler Ahead in tutto il mondo.

«Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nell’offrire soluzioni digitali innovative e di alta qualità ai nostri Clienti, grazie al supporto di un leader globale nella connettività IoT» ha affermato Markus Staudenmann, Responsabile Commerciale di Schindler Digital Group. «Telefónica condivide la nostra visione delle numerose possibilità offerte dall’Internet of Things e di come queste possano migliorare la mobilità delle persone in un mondo sempre più urbanizzato».

«Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Schindler per fornire i nostri servizi IoT per una soluzione così innovativa. In quanto leader mondiali nell’Internet of Things, comprendiamo le necessità dei nostri Clienti e siamo consapevoli di come questo tipo di soluzioni possano contribuire a fare efficienza, raggiungere nuovi mercati ed essere ancora più vicini ai propri Clienti finali. Desideriamo continuare a sviluppare la nostra collaborazione con Schindler anche in futuro” ha dichiarato Juan Vicente Martín, Direttore Clienti Multinazionali di Telefónica.

Con la digitalizzazione progressiva del settore della gestione immobiliare, offrire ai Clienti una connettività di rete tramite un unico fornitore diventa sempre più strategico. Schindler Ahead fornisce una connettività costante e affidabile, che rende possibile una diagnostica più accurata, informazioni in tempo reale e una serie di soluzioni personalizzate per edifici e città “smart”.

Grazie a questo accordo, Telefónica metterà a disposizione di Schindler la propria “Kite Platform”, che permetterà di gestire in modo centralizzato e in tempo reale la connettività di ascensori e scale mobili.