La prima stampante a sublimazione della gamma SureColor che garantisce una stampa di qualità su numerosi gadget e articoli promozionali sarà disponibile da ottobre 2019

Epson presenta la nuova SureColor SC-F500, una stampante a sublimazione da 24 pollici progettata per aiutare aziende che producono articoli promozionali, laboratori fotografici, produttori di abbigliamento e copisterie ad aumentare l’offerta destinata ai propri clienti attraverso una stampa flessibile di alta qualità.

Che si tratti di stampare su cover per smartphone, tazze, tappetini per il mouse, t-shirt o cuscini, SureColor SC-F500 offre affidabilità e bassi costi di gestione per le piccole imprese, il tutto garantendo tempi di consegna rapidi e senza richiedere competenze specifiche per l’installazione, l’utilizzo o la manutenzione.

SureColor SC-F500 offre una soluzione completa per la stampa dove tutti i componenti, dalla stampante stessa agli inchiostri, dal software alla carta, lavorano in perfetta sinergia.

Affinché le aziende possano essere flessibili e rispondere prontamente alle esigenze dei clienti, SureColor SC-F500 è stata progettata sulla base di un approccio orientato alla facilità di utilizzo, alla produttività e all’efficienza.

Questo è possibile grazie all’ormai consolidata tecnologia di stampa a sublimazione di Epson, che offre:

Taniche ricaricabili mediante appositi flaconi da 140 ml (anche durante la stampa)

Connettività Wi-Fi (per la prima volta in una stampante a sublimazione Epson)

Passaggio automatico da un supporto all’altro (da fogli singoli a rotolo)

Epson LFP Accounting Tool per calcolare con precisione i costi di stampa

Protezione anti-polvere per la testina

Intuitivo touch-screen da 4,3 pollici

“SureColor SC-F500, la prima stampante a sublimazione da 24 pollici della gamma Epson, aprirà un mondo di nuove opportunità per le piccole imprese – spiega Renato Sangalli, Business Manager ProGraphics di Epson Italia -. Questa stampante, infatti, supporta numerose applicazioni e consente di stampare su un’ampia gamma di gadget e articoli promozionali. Siamo inoltre certi che le nuove funzionalità introdotte, tra cui le taniche ricaricabili, ridurranno i tempi di inattività e il numero di interventi da parte dell’operatore. Ciò si traduce in un enorme beneficio per le piccole aziende che vogliono ottenere un vantaggio competitivo, senza però impiegare personale specializzato”.

La stampante SureColor SC-F500 sarà disponibile a partire da ottobre.