Nuova nomination per Tech Data

Tech Data Italia è stata nominata ‘One to Watch’ in Europa nella lista di eccellenze aziendali pubblicata dagli European Business Awards

La filiale italiana di Tech Data è stata nominata ‘One to Watch’ in Europa nella lista di eccellenze aziendali pubblicata dagli European Business Awards, uno dei concorsi aziendali più importanti e più longevi al mondo.

Adrian Tripp, CEO degli European Business Awards, ha dichiarato: “Le aziende scelte come ‘Ones to Watch’ sono le più ispiratrici, di successo e dinamiche d’Europa”.

Aggiunge: “Il talento e la tenacia al centro di queste imprese creano posti di lavoro e promuovono la prosperità dell’Europa. L’elenco delle eccellenze “Ones to Watch” è un punto di riferimento per il resto della comunità imprenditoriale europea”.

Le imprese che figurano nell’elenco “Ones to Watch” provengono da tutti i settori, dalla produzione al dettaglio, dall’agricoltura alla tecnologia, sono di tutte le dimensioni, dalle start-ups ad aziende da miliardi di euro.

Tech Data Italia avrà ora la possibilità di competere in una delle 18 categorie dell’European Business Awards di quest’anno per diventare un vincitore nazionale. In caso di successo, parteciperà alla Finale di Gala di dicembre, dove saranno annunciati i 18 vincitori europei finali.

Le categorie dei premi per il 2019:

The Inflexion European Entrepreneur of the Year Award

The Award for Growth Strategy of the Year

The New Business of The Year Award

The Germany Trade and Invest Award for International Expansion

The Social Responsibility and Environmental Awareness Award

The Workplace and People Development Award

The Award for Innovation € 0 – 25M

The Award for Innovation €26M – 150M

The Award for Innovation €150 +

The Customer and Market Engagement Award € 0 – 25M

The Customer and Market Engagement Award €26M – 150M

The Customer and Market Engagement Award €150 +

The Digital Technology Award € 0 – 25M

The Digital Technology Award €26M – 150M

The Digital Technology Award €150 +

The Business of the Year Award with Turnover € 0 – 25M

The Business of the Year Award with Turnover €26M – 150M

The Business of the Year Award with Turnover €150 +

L’European Business Awards è giunto al suo dodicesimo anno. L’anno scorso ha preso in considerazione oltre 111.000 imprese provenienti da 34 paesi. Sponsor e partner includono Inflexion, Germany Trade & Invest e PR Newswire.