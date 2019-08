Arlo annuncia la compatibilità con Apple HomeKit

Disponibile per i principali modelli di Arlo base station che supportano le telecamere Arlo Pro e Arlo Pro 2. Gli utenti possono ora attivare l’ecosistema di domotica HomeKit, permettendo l’interazione tra i dispositivi compatibili

Arlo Technologies, brand specializzato in telecamere connesse, ha annuciato la compatibilità di HomeKit, la piattaforma smart home di Apple, per le telecamere Arlo Pro e Arlo Pro 2, che sono supportate dai principali modelli di Arlo base station, VMB4000 e VMB4500.

Gli utenti Arlo possono già monitorare le proprie telecamere grazie all’utilizzo dell’app Arlo, ma la compatibilità con HomeKit garantirà una maggiore praticità agli utenti di iPhone e iPad.

Gli utenti iOS potranno, infatti, accedere a determinate funzioni delle proprie telecamere Arlo Pro o Arlo Pro 2 all’interno dell’ecosistema di domotica HomeKit, utilizzando l’app Home di Apple e il controllo vocale Siri. Inoltre, un aggiornamento gratuito e automatico del firmware è ora disponibile per gli utenti di entrambi i device Arlo – Pro e Pro 2 – che operano su uno dei due modelli di base station compatibili.2

HomeKit permette agli utenti di controllare, in modo semplice e sicuro, i prodotti della smart home grazie all’app Home di Apple e Siri su IPhone, Apple Watch, Mac e HomePad.

Tutti gli attuali utenti Arlo Pro e Arlo Pro 2, le cui telecamere sono abbinate ai modelli di base station VMB4000 o VMB4500, possono ora ricevere notifiche sull’app Home, ogni volta che viene rilevato un movimento dalle telecamere. Gli utenti iOS possono, inoltre, utilizzare Siri per attivare in modo veloce riprese in live streaming in HD sul proprio iPhone o iPad, con un semplice commando vocale.

Con HomeKit, gli utenti Arlo Pro e Pro 2 hanno la possibilità di impostare alcune funzioni per controllare i dispositivi della smart home compatibili con HomeKit e registrati sul proprio account. Per esempio, è possibile impostare l’attivazione automatica delle luci connesse a HomeKit, ogni volta che viene rilevato un movimento dalle telecamere Arlo Pro o Arlo Pro 2.

Completamente senza fili e con batterie ricaricabili, entrambe le telecamere Arlo Pro e Arlo Pro 2 garantiscono immagini nitide in qualità HD. Arlo Pro e Pro 2 sono disponibili presso i principali rivenditori ed e-commerce di elettronica.