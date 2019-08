“EOLO MISSIONE COMUNE”: con la quarta fase arrivano a 40 i comuni vincenti

Arriva alla quarta fase il progetto a supporto della digital transformation dei piccoli comuni che dona a queste realtà 1 milione di euro all’anno per tre anni

L’Italia dei Piccoli Comuni ha la forte necessità di una spinta propulsiva che contribuisca alla riduzione dello speed divide e ne supporti la Digital Transformation. Per questo motivo procede anche in agosto il progetto EOLO Missione Comune che rivela i dieci nuovi comuni vincenti. In questa estrazione al primo posto dei comuni d’Italia più votati c’è Roccamonice (PE), seguito da Villa D’Ogna (BG), Ghiffa (VB), Niella Belbo (CN), Sellero (BS), Priola (CN), Mello (SO), Casalincontrada (CH), Spigno Monferrato (AL) e Cermignano (TE).

Nei prossimi quattro mesi, cittadini e sostenitori potranno aiutare i Comuni che sono entrati in graduatoria ad inizio mese ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14.000€: basterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma per supportare il comune scelto attraverso vere e proprie “Missioni social”.

Il progetto lanciato da EOLO, principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, ha come obiettivo aiutare i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti a contrastare il crescente spopolamento, offrendo connettività e premi digitali (1 connettività omaggio per 2 anni, webcam, totem interattivi, lavagne digitali, proiettore, tablet) che possano portare anche le realtà più piccole ad innovarsi.

Le missioni possono essere di diverso tipo, dal pubblicare la foto dello scorcio d’alba più bello o del tramonto più mozzafiato, alla condivisione della storia con la sagra locale o con il piatto rappresentativo della cucina tipica. Ogni 15 giorni, ad inizio e metà mese, le missioni cambiano e ne vengono pubblicate di nuove.