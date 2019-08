Wiko presenta lo smartphone Y50

Il nuovo smartphone Y50 va ad integrare la Y range collection, offrendo massima maneggevolezza e facilità di utilizzo, adattandosi perfettamente al palmo della mano di ogni utente. Il display da 5″ permetterà di far apprezzare il comodo formato per effettuare chiamate, mandare messaggi, utilizzare i social media e navigare nel web. Ampia memoria. Potenziato per […]

Il nuovo smartphone Y50 va ad integrare la Y range collection, offrendo massima maneggevolezza e facilità di utilizzo, adattandosi perfettamente al palmo della mano di ogni utente. Il display da 5″ permetterà di far apprezzare il comodo formato per effettuare chiamate, mandare messaggi, utilizzare i social media e navigare nel web.

Ampia memoria. Potenziato per una navigazione fluida

Con Y50 è possibile scattare tutte le foto desiderate e scaricare tutti i brani musicali preferiti grazie alla capacità di 16GB di ROM, in grado di salvare più di 3200 brani musicali, 6500 foto o 80 app. E, se non basta, è estendibile fino a 32GB tramite MicroSD. Il multitasking non sarà un problema grazie al processore quad-core del nuovo Y50.

Scatti istantanei. Simpatici Selfie

Pronti? Sorridete in ogni occasione! Y50 monta una fotocamera principale da 5MP e selfie camera con flash da 5MP e, per aggiungere un tocco di stile e migliorare gli scatti, c’è la modalità Face Beauty.

Sicuro e semplice da usare

Con Android 8.1 Oreo (Go Edition) integrato, Y50 offre più spazio di archiviazione, maggiore sicurezza e permette un utilizzo più veloce.

Inoltre, con la modalità Simple Mode sviluppata da Wiko, l’utilizzo dell’Y50 è reso ancora più semplice: le applicazioni principali, i contatti preferiti e le impostazioni selezionate sono visualizzati in un’unica schermata.

Infine, grazie agli slot Dual Sim, il dispositivo “all-in-one” permetterà di gestire con un unico device vita lavorativa e vita personale.

Glossy look

Y50 è disponibile in due colorazioni: dark grey o blue, entrambe con finitura lucida.