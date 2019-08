Sony e TVN raggiungono un nuovo traguardo nella produzione live con il nuovo OB van 4K HDR

Progettato, integrato e consegnato da Sony, TVN-Ü6 è uno dei veicoli di Outside Broadcast più grandi e avanzati del mondo

TVN MOBILE PRODUCTION, attivo in Europa nei servizi televisivi mobili, ha collaborato con Sony Professional Solutions Europe con l’obiettivo di ampliare la propria flotta di veicoli Outside Broadcast (OB) e rispondere alle nuove esigenze delle produzioni live.

In collaborazione con partner e soggetti terzi, Sony ha partecipato alla progettazione e all’integrazione dell’OB van 4K HDR più grande, attualmente in circolazione in Europa, per TVN. Si tratta di un mezzo mobile tecnologicamente avanzato che supporterà produzioni di alta qualità UHD, HD e miste. Il workflow è stato sviluppato in collaborazione da Sony e TVN ed è ottimizzato per tutti i formati e gli standard di produzione (sia SDR che HDR).

Dal punto di vista tecnologico e progettuale il nuovo OB van è stato concepito per supportare l’esperienza operativa e i requisiti pratici di TVN e per fornire un’infrastruttura adeguata, che aiuterà a raggiungere il più efficiente workflow SR Live per la produzione HDR.

Grazie alla lunga esperienza nella progettazione di mezzi mobili per Outside Broadcast, incluso il primo OB van 4K/IP appositamente realizzato per TV Globo, Sony è stata scelta per la propria expertise ed è stata incaricata per la realizzazione di una soluzione su misura per TVN, in grado di soddisfare requisiti operativi unici e creare un ambiente di produzione live efficiente e flessibile.

Supporto simultaneo di due produzioni live

Grazie a un sistema in rete, dalla propria postazione nella sala controllo centrale il Chief Engineer può accedere in remoto e configurare tutti i sistemi di produzione tramite un’interfaccia web centrale.

Il mezzo mobile è configurato con due grandi gallerie identiche per produzioni broadcast, che possono essere utilizzate per clienti diversi, poiché supportano simultaneamente due produzioni live su larga scala dallo stesso van. Ciò è possibile perché il veicolo è progettato per una doppia espansione in tutta la sua lunghezza. Grazie anche a un approccio innovativo dell’idraulica verticale e orizzontale, quando il veicolo è chiuso, resta ampio spazio all’interno per sistemare una grande quantità di apparecchiature.

La disposizione interna della sala favorisce, inoltre, la comunicazione tra gli addetti alla produzione, grazie a oltre 100 metri quadrati di spazio interno e a 41 postazioni di lavoro comode e preconfigurabili. TVN-Ü6 è affiancato da un veicolo di appoggio con ulteriore spazio per la produzione, fra cui due sale controllo distinte e altre postazioni di lavoro di servizio che possono essere configurate in modo flessibile per il controllo audio o video, l’editing o come sale di montaggio.

Le novità

Nato dall’unione perfetta tra design e tecnologia, TVN-Ü6 renderà possibili grandi miglioramenti nei workflow e nelle applicazioni. La forza del nuovo OB van sta nei due nuovi switcher video multiformato Sony XVS-8000, che assicurano un livello eccezionale di flessibilità e operabilità per la produzione high-end.

In totale dieci schede M/E (Mix/Effect) native in UHD e fino a quaranta schede M/E in HD consentono operazioni 4K e HD simultanee, come pure potenti funzioni 4K. In aggiunta, nella sala controllo delle telecamere del nuovo OB van trovano posto fino a 30 telecamere UHD HDC-4300, mentre i monitor di riferimento 4K OLED BVM-X300 garantiscono una qualità di riproduzione delle immagini che non ha eguali.