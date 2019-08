Pure Accelerate: la conferenza che raccoglie la sfida della creazione di ambienti tecnologici moderni

Partecipano all’evento i responsabili della trasformazione di Delta Airlines ed Element AI, assieme all’esperto di DevOps James Governor

A Pure//Accelerate Pure Storage sfiderà la community tecnologica invitandola a immaginare un mondo in cui sia possibile costruire ambienti moderni e sfruttare i dati per ottenere un vantaggio strategico.

Pure//Accelerate si svolgerà a Austin, in Texas, dal 15 al 18 settembre 2019 e prevede interventi keynote di Rene Lopez (Delta Airlines), Leland Melvin (ex astronauta NASA ed ex giocatore NFL) e James Governor (esperto di DevOps); oltre 100 sessioni tematiche moderate da Pure, partner, clienti ed esperti di settore; e circa 15 programmi di certificazione e programmi dell’ecosistema Jumpstart Pure.

Centrale anche il networking con numerose sessioni, demo di prodotti e incontri con esperti, meet-up tecnici e stand interattivi.

Pure//Accelerate prevede inoltre una serie di programmi dedicati a partner e decision maker:

Global Partner Forum a Pure//Accelerate

In occasione del Global Partner Forum del 16 settembre, i partner Pure Storage sono invitati a partecipare per conoscere in prima persona la vision, la strategia e i prossimi annunci dei prodotti Pure; la disponibilità di certificazioni Pure e le sessioni di formazione tecnologica dedicate all’ecosistema che permetteranno ai partner di approfondire ulteriormente i programmi Pure e scoprire nuove opportunità per la vendita di soluzioni.

Il Global Partner Forum comprenderà anche discussioni tematiche dedicate per consentire ai partner di sfruttare le opportunità offerte dal mercato, acquisire conoscenze utili alla vendita competitiva e rendere i clienti ancora più soddisfatti.

Executive Program a Pure//Accelerate

L’Executive Program rappresenta un’esperienza esclusiva rivolta ai CIO che guardano al futuro mettendo a loro disposizione ricerche uniche, consulenza, tool ed eventi su invito studiati per far conoscere e ispirare. Con il contributo delle menti più brillanti del settore, i partecipanti riceveranno spunti da rinomati innovatori, contenuti coinvolgenti oltre al supporto unico dei colleghi.