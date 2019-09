Aikom: l’appuntamento con il Security Day 2019 è il 25 settembre

“Security Day 2019. Vendere, installare e garantire sicurezza fra cloud, normative e cyber attacchi” si svolgerà a Firenze



Tecnologie sempre più interconnesse, nuovi prodotti e nuovi marchi entrano nel mercato verticale della sicurezza e richiedono competenze trasversali e un livello di specializzazione sempre crescente.

Videosorveglianza, dati e voce si fondono ed è per questo che il mondo della videosurveillance & security è seguito oggi non più solo dagli installatori di sicurezza, ma anche da system integrator, elettricisti e value added resellers: attori con competenze differenti, che si trovano a collaborare con l’obiettivo comune di garantire ai clienti protezione e sicurezza sia digitale che fisica.

Security Day 2019 a Firenze il 25 settembre

A tutti coloro che progettano e installano sistemi di sicurezza integrati, Aikom Technology propone, il 25 settembre a Firenze, “Security Day 2019”, una intensa giornata ricca di sessioni plenarie, formazione specifica e, nel pomeriggio, demo-workshop tecnici sui prodotti più innovativi presentati.

Leader di mercato ed esperti di settore garantiranno ai partecipanti un’esperienza formativa di rilievo, che, al termine, darà diritto al certificato di partecipazione ufficiale TUV e crediti formativi.

Si parlerà di prodotto, con le più recenti tecnologie integrate per la sicurezza video, voce e dati presentate da Avigilon, Cambium Networks, Motorola Solutions e Selea, ma anche delle migliori strategie per vendere sicurezza, capire come trasformare obblighi normativi (GDPR e ISDP) in insuperabili vantaggi competitivi in fase di trattativa e gara.

Per informazioni e per iscriversi gratuitamente.

La partecipazione darà diritto al rilascio del certificato TUV e 2 punti di aggiornamento professionale.

AGENDA

10:00-10:15 Registrazione e accredito partecipanti

• Benvenuto e presentazione della giornata

• Identify-Protect-Detect-Respond-Recover: il security framework con ACC7 visto da Avigilon

• Le badge camera Edesix: la nuova frontiera della sicurezza individuale

11:20-11:40 Coffee Break

• WAVE arriva in Italia: la chiave per la sicurezza integrata

• Certificazione ISDP e GDPR: conoscerle per vendere sicurezza a PA e privati

• Cybersecurity, Cloud e GDPR: l’equilibrio perfetto fra norme e competenze per garantirsi vantaggi competitivi

13:30-14:30 Business Lunch

Nel pomeriggio si svolgeranno in due sale:

14:30 – 15:30 Workshop Demo Session parallele (2 ripetizioni)

• ACC7 Focus of Attention Interface & Avigilon Appearance Search technology demo (30 min.)

• Motorola Solutions WAVE POC Technology Demo (30 min.)