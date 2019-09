SureColor SC-F9400H e SC-F9400: ecco i primi modelli di stampante Epson a sublimazione con inchiostro fluorescente su tessuti

I modelli Epson SureColor SC-F9400H e SC-F9400 sono stati sviluppati a partire dal successo della serie F e sono pronti a offrire ai clienti una maggiore flessibilità di stampa

Epson lancia due nuove stampanti a sublimazione da 64 pollici, SureColor SC-F9400H e SC-F9400, sviluppati per stampare rapidamente e in grandi volumi su abiti, tessuti e soft signage, nonché su articoli promozionali.

La stampante SC-F9400H offre anche alle aziende la possibilità di stampare con due inchiostri fluorescenti, giallo e rosa, che introducono colori vividi e luminosi nella produzione di abbigliamento sportivo o da lavoro e per articoli alla moda.

La serie SC-F9400 rappresenta un’evoluzione della comprovata tecnologia di stampa Epson e offre una qualità superiore e produttività e affidabilità ancora maggiori.

“Ancora una volta, ci siamo concentrati sullo sviluppo ulteriore della gamma e l’introduzione di una soluzione a inchiostro fluorescente aggiunge nuovo valore ai nostri prodotti. È la prima volta per noi e siamo convinti di aver realizzato degli inchiostri fluorescenti superiori in termini di luminosità e densità del colore – commenta Renato Sangalli, Business Manager ProGraphics di Epson Italia -. Ma la novità non sono soltanto le opzioni con inchiostro fluorescente. Abbiamo anche introdotto una selezione più ampia di file EMX, un video di istruzioni e di manutenzione che si avvia con codice QR e tutta una serie di altre funzionalità in grado di semplificare al massimo la configurazione, l’utilizzo e la manutenzione delle stampanti. Siamo certi che la gamma SC-F9400 avrà un effetto positivo sulla bottom line di molte aziende”.

Epson ha potenziato l’usabilità di questa gamma di soluzioni della serie F, ma ha anche mantenuto molte delle funzionalità chiave dei modelli precedenti, testate e approvate, che permettono così di introdurre innovazioni nel settore e di aumentare le opportunità a disposizione delle aziende.

Le stampanti SureColor SC-F9400 e SC-F9400H saranno disponibili a partire da gennaio 2020.