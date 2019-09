Sul Microsoft Store il meglio dei prodotti Surface scontato

Torna il Back to School firmato Microsoft per studenti e professionisti in cerca di un dispositivo affidabile da utilizzare ogni giorno

L’estate è ormai agli sgoccioli e si avvicina l’inizio del nuovo anno scolastico. Quale occasione migliore per approfittare degli sconti del Microsoft Store?

Per chi è alla ricerca di un 2-in-1, piccolo, leggero e maneggevole, da portare con sé a scuola senza grossi ingombri, il Microsoft Store propone Surface Pro 6 e Surface Go dal design moderno e innovativo.

Surface Pro 6, ideale per prendere appunti, disegnare e progettare grazie alla Surface Pen, è disponibile con uno sconto di oltre il 20%. Grazie all’offerta Back to School, sarà inoltre possibile ottenere Surface Pro 6 con processore Intel Core i5, 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM a partire da 799 euro e Surface Pro 6 con processore Intel Core i5, 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM a partire da 1.099 euro.

Surface Go, il più piccolo della famiglia, è invece in sconto sino al 15%, e può essere acquistato a partire da 389 euro.

Gli studenti e i professionisti che necessitano di un dispositivo potente e performante, senza rinunciare all’eleganza e al design di alto profilo, possono invece optare per Laptop 2 e Book 2, veri e propri fiori all’occhiello della famiglia Surface.

Solo sul Microsoft Store, è possibile acquistare Surface Laptop 2 con uno sconto fino al 20%. Tra le offerte, anche la versione dotata di processore Intel Core i5, 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM a partire da soli 899 euro. Chi desidera performance ancora più alte può optare per Laptop 2 con il nuovo processore di ottava generazione Intel Core i7, disponibile in esclusiva solo sul Microsoft Store.

Potenza grafica, altissime prestazioni e grande affidabilità, sono invece le caratteristiche di Surface Book 2, ora disponibile a partire da soli 999 euro, con sconti sino a 350 euro. In offerta anche la nuova versione con processore Intel Core i5 di ottava generazione a soli 1.499 euro.

Sconti non solo per gli studenti

Oltre agli sconti dedicati agli studenti, il Microsoft Store supporta le aziende che desiderano rinnovare il proprio parco macchine con uno sconto del 15% sull’acquisto di Surface Pro 6, valido su tutta la gamma Surface Pro for Business.

Per scoprire ulteriori promozioni sui prodotti, il bundle Surface Go e il bundle Surface Pro 6 che includono Surface Keyboard e Office 365, e tutte le promozioni previste per il Back to School è possibile visitare la pagina dedicata sul Microsoft Store.

Infine, chi sceglierà di fare acquisti sullo store di Microsoft, potrà godere di un ulteriore sconto fino a 400 euro per chi permuta il proprio vecchio dispositivo (laptop, tablet, console o smartphone) di qualsiasi marca.