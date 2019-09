Viscom 2019: Liyu c’è

Il team di Liyu Italia, rivenditori altamente qualificati come Colorcopy e una nutrita rappresentanza di Liyu International alla kermesse milanese

Il brand Liyu ha annunciato la sua partecipazione a Viscom 2019, fiera della comunicazione visiva, di scena a Milano i prossimi 10-12 ottobre.

Autodefinitasi “Il nuovo che avanza” al suo debutto sul mercato tre anni fa, la società intende portare a clienti e prospect una gamma di prodotti che va dai sistemi flatbed e ibridi con tecnologia LED o bulbo alle stampanti roll-to-roll eco-solvente, UV e per stampa diretta su tessuto con finissaggio in linea.

A Viscom 2019, presso il Pad. 8, Stand A29, saranno dunque sotto i riflettori soluzioi di ultimissima generazione, caratterizzate da tecnologia Made in Europe, elettronica proprietaria e da una versatilità senza precedenti. Ogni macchina viene infatti configurata on demand direttamente in Italia per adattarsi perfettamente alle specifiche esigenze produttive dei clienti. Il tutto grazie alla consulenza specializzata dal team di Liyu Italia e di rivenditori altamente qualificati come Colorcopy, che sarà al fianco del brand anche in occasione della kermesse milanese. Presente in fiera anche una nutrita rappresentanza di Liyu International, a disposizione per approfondimenti sulle ultime novità tecnologiche.

Spazio alle anteprime

Proprio Viscom sarà infatti il palcoscenico per la presentazione in anteprima italiana della nuova stampante ibrida Platinum Q2. Questo sistema UV dal design avveniristico è configurabile con teste di stampa Konica Minolta, Ricoh Gen5 o Kyocera; studiato appositamente per stampare su una vasta gamma di supporti fino a 50mm di spessore, è contraddistinto da doppia funzionalità flatbed e roll to roll, qualità fino a 2880 dpi e prestazioni eccellenti anche in termini di produttività.

Ad affiancare la nuova Platinum Q2, ci sarà inoltre tutta la gamma dei plotter flatbed con tecnologia LED per la visual communication e con lampade a bulbo per il mercato industriale. Vetro, legno, ceramica, plexiglass e tastiere a membrana sono solo alcuni dei materiali personalizzabili direttamente con i sistemi Liyu presenti in fiera, dove saranno costantemente impegnati in sfidanti dimostrazioni live.

Riflettori puntati anche sugli innovativi sistemi roll-to-roll UV Led ed eco-solvente e per stampa diretta su tessuto: la miglior risposta alle più recenti tendenze del mercato che vedono una crescita esponenziale del Textile Printing e del Soft Signage. Con luce di stampa fino a 320 cm, risoluzione fino a 2880 dpi, le roll-to-roll firmate Liyu coniugano design ultramoderno, standard inediti, certificazioni “INDUSTRIA 4.0”, ed una qualità a un prezzo al mq estremamente competitivo.