A Viscom 2019 debutta la piattaforma P5 di Durst

L’azienda high tech conferma la volontà di realizzarsi come fornitore di soluzioni altamente integrate

La rivoluzionaria piattaforma tecnologica P5, che comprende un’esclusiva serie di stampanti di nuova generazione, sarà rappresentata da Durst a Viscom 2019 (10-12 ottiobre a Milano), presso lo Stand F09/G18, Padiglione 8.

Per la prima volta in Italia, allo stand dell’azienda high-tech compariranno i nuovi modelli ibridi P5 350 e P5 210, caratterizzati da eccelsa qualità e spiccata flessibilità.

Nello specifico, il motto lanciato a Fespa “From Pixel to Output” dominerà l’elegante area espositiva Durst, esprimendo chiaramente la volontà dell’azienda di essere non solo specialista della stampa inkjet digitale, ma fornitore di soluzioni altamente integrate che mirano alla massima efficienza del flusso di lavoro.

Da qui il completamento dell’offerta con software proprietari per la gestione del flusso di lavoro, già integrati nella suite in dotazione alle due stampanti P5 presentate in fiera.

L’inedita piattaforma tecnologica per la stampa inkjet P5 è contraddistinta da qualità paragonabile all’offset con dimensione di rilascio della goccia di soli 5 pcl e coniuga 5 plus fondamentali: produttività, affidabilità, automazione del flusso di lavoro, versatilità e qualità. Interamente sviluppata dal reparto R&D interno, integrando le opinioni e i desiderata di clienti e operatori del settore, comprende diversi modelli capaci di rispondere a specifiche esigenze produttive.

Stampa su supporti rigidi e in rotolo

In particolare, le due nuove ibride presentate a Viscom, fissano inediti standard in termini di flessibilità e versatilità in quanto possono stampare su supporti rigidi e in rotolo. Grazie all’esclusiva opzione multiroll, infatti, è possibile caricare le bobine anche durante la stampa così da ridurre i tempi di impostazione e aumentare l’efficienza.

P5 350/210 sono dotate di tecnologia UV/LED a basso consumo energetico, offrono qualità fino a 1200 dpi, l’opzione multi-track per la stampa di 6 pannelli in parallelo e in doppia fila lavorando in modalità roll-to-roll.

Un’ottimizzazione del flusso di lavoro ulteriormente potenziata da moderne funzionalità di assistenza tecnica da remoto, dal software di produzione modulare Durst Workflow e dal software di monitoraggio Durst Analytics per la manutenzione preventiva.