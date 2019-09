Prestazioni lavorative no-stop con la gamma MX di Logitech

Presentate in occasione di IFA 2019 il mouse Logitech MX Master 3 e la tastiera Logitech MX Keys

Saranno presentate ufficialmente questa mattina e resteranno sotto i riflettori dell’IFA di Berlino fino a mercoledì 11 settembre le ultime novità annunciate in casa Logitech.

L’azienda specializzata nella produzione di periferiche si appresta, infatti, a mostrare le ultime novità della gamma MX: il mouse Logitech MX Master 3 e la tastiera Logitech MX Keys.

A riassumerne le caratteristiche salienti in una nota ufficiale è Delphine Donne-Crock, General Manager of Creativity and Productivity di Logitech, secondo cui: «I nostri prodotti più recenti sono stati progettati per utenti avanzati, come sviluppatori di software, ingegneri e designer, che puntano ad aumentare la produttività creando contenuti di alta qualità in poco tempo. Lo scroller MagSpeed del Master 3 è la rotella di scorrimento più veloce, silenziosa e avanzata mai creata, mentre i tasti a basso profilo della tastiera MX Keys sono ideali per prestazioni lavorative no-stop. I due prodotti, utilizzati insieme, formano la combinazione perfetta per una postazione da veri intenditori».

Massimo comfort in qualsiasi situazione

MX Master 3 Advanced Wireless Mouse (prezzo suggerito 109 euro) garantisce controllo, precisione e personalizzazione. Grazie al design confortevole, progettato per adattarsi perfettamente alla mano dell’utente, il mouse MX Master 3 assicura il massimo comfort in qualsiasi situazione, a casa, durante il lavoro oppure in viaggio. Il mouse è dotato di un sensore di precisione da 4.000 dpi e può essere utilizzato su tutte le superfici, vetro incluso. Ha anche una batteria ricaricabile che dura fino a 70 giorni con una carica completa, e una carica rapida di tre minuti garantisce un’autonomia di una giornata intera.

La tastiera diventa intelligente

La tastiera Logitech MX Keys Advanced Wireless (anch’essa al prezzo suggerito di 109 euro) è caratterizzata dalla retroilluminazione che rileva o meno la presenza delle mani e regola in automatico la luce a seconda delle condizioni della stanza. I tasti sono realizzati per garantire il massimo comfort, con layout full-size dove ogni pulsante è stato finemente realizzato per la massima stabilità e precisione. La versione Logitech MX Keys Advanced Wireless Plus è disponibile anche con un morbido e resistente poggia-polsi removibile che offre un comfort extra alla tastiera.

MX Master 3 x MX Keys – Better Together

Logitech MX Master 3 e MX Keys sono compatibili, oltre che con la tecnologia Logitech Flow, anche con Windows, Mac e con il sistema operativo Linux. La tecnologia Flow permette di navigare su più device ed eseguire il copia e incolla di testi, immagini e file da un computer all’altro in tutta semplicità.